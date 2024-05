Невероятный сезон. Хавбек Челси признан лучшим молодым игроком АПЛ

АПЛ признала атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера лучшим молодым игроком чемпионата Англии сезона 2023/24.

22-летний футболист в нынешнем сезоне АПЛ забил 22 гола и сделал 10 результативных передач, а во всех турнирах у него 27 голов и 14 ассистов.

«Челси» год назад приобрел Палмера у «Манчестер Сити» ориентировочно за 40 миллионов фунтов.

В голосовании за звание лучшего игрока Коул опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Букайо Сака из «Арсенала».

