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Англия
17 мая 2024, 20:45 |
978
2

Невероятный сезон. Хавбек Челси признан лучшим молодым игроком АПЛ

Коул Палмер был лидером лондонской команды в течение чемпионата

17 мая 2024, 20:45 |
978
2
Невероятный сезон. Хавбек Челси признан лучшим молодым игроком АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

АПЛ признала атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера лучшим молодым игроком чемпионата Англии сезона 2023/24.

22-летний футболист в нынешнем сезоне АПЛ забил 22 гола и сделал 10 результативных передач, а во всех турнирах у него 27 голов и 14 ассистов.

«Челси» год назад приобрел Палмера у «Манчестер Сити» ориентировочно за 40 миллионов фунтов.

В голосовании за звание лучшего игрока Коул опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Букайо Сака из «Арсенала».

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Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака Эрлинг Холанд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Спаситель аргентинского физрука 
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MrStepanovM .
Мудрик, чуєш?
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