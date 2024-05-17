Невероятный сезон. Хавбек Челси признан лучшим молодым игроком АПЛ
Коул Палмер был лидером лондонской команды в течение чемпионата
АПЛ признала атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера лучшим молодым игроком чемпионата Англии сезона 2023/24.
22-летний футболист в нынешнем сезоне АПЛ забил 22 гола и сделал 10 результативных передач, а во всех турнирах у него 27 голов и 14 ассистов.
«Челси» год назад приобрел Палмера у «Манчестер Сити» ориентировочно за 40 миллионов фунтов.
В голосовании за звание лучшего игрока Коул опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Букайо Сака из «Арсенала».
📣 Introducing your @Hublot Young Player of the Season...— Premier League (@premierleague) May 17, 2024
🔵 Cole Palmer 🔵#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/fd8vBgMZaa
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