ФОТО. Свитолина встретила на Уимблдоне легенду английского футбола

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась в Лондоне с легендой английского футбола Дэвидом Бэкхэмом.

«Просто еще один день на Уимблдоне», – подписала общее фото теннисистка.

Отметим, что Свитолина на Уимблдонском турнире будет защищать прошлогодний полуфинал. В первом круге ей предстоит сразиться с полькой Магдой Линетт.

На недавнем турнире в Бад-Хомбурге (Германия) Элина в первом раунде уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.

Отметим, что Дэвид Бекхэм пришел на матч первого круга Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Марком Лаялом.