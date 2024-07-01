ФОТО. Свитолина встретила на Уимблдоне легенду английского футбола
Элина опубликовала фото с Дэвидом Бекхэмом
Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась в Лондоне с легендой английского футбола Дэвидом Бэкхэмом.
«Просто еще один день на Уимблдоне», – подписала общее фото теннисистка.
Отметим, что Свитолина на Уимблдонском турнире будет защищать прошлогодний полуфинал. В первом круге ей предстоит сразиться с полькой Магдой Линетт.
На недавнем турнире в Бад-Хомбурге (Германия) Элина в первом раунде уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.
Отметим, что Дэвид Бекхэм пришел на матч первого круга Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Марком Лаялом.
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