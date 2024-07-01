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  4. ФОТО. Свитолина встретила на Уимблдоне легенду английского футбола
Уимблдон
01 июля 2024, 15:44 | Обновлено 01 июля 2024, 16:35
1997
0

ФОТО. Свитолина встретила на Уимблдоне легенду английского футбола

Элина опубликовала фото с Дэвидом Бекхэмом

01 июля 2024, 15:44 | Обновлено 01 июля 2024, 16:35
1997
0
ФОТО. Свитолина встретила на Уимблдоне легенду английского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась в Лондоне с легендой английского футбола Дэвидом Бэкхэмом.

«Просто еще один день на Уимблдоне», – подписала общее фото теннисистка.

Отметим, что Свитолина на Уимблдонском турнире будет защищать прошлогодний полуфинал. В первом круге ей предстоит сразиться с полькой Магдой Линетт.

На недавнем турнире в Бад-Хомбурге (Германия) Элина в первом раунде уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.

Отметим, что Дэвид Бекхэм пришел на матч первого круга Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Марком Лаялом.

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фото Элина Свитолина Дэвид Бекхэм
Владимир Клепач Источник: Instagram
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