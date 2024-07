Новичок Серии А близок к подписанию 4-кратного победителя ЛЧ

Французский центральный защитник Рафаэль Варан ведет переговоры с итальянским «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб-новичок Серии А уверен в том, что им удастся подписать 31-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом.

Отмечается, что с четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» уже провел личные переговоры главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.

В сезоне 2023/24 Рафаэль Варан провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Рома».

🔵👀 Como are confident to agree on terms with Raphael Varane, talks ongoing with French defender in town.



Varane, in face-to-face talks with Cesc Fabregas today. ⤵️🇫🇷 https://t.co/g3pTIFMnOF