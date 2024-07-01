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  4. Новичок Серии А близок к подписанию 4-кратного победителя ЛЧ
Италия
01 июля 2024, 15:44 |
524
0

Новичок Серии А близок к подписанию 4-кратного победителя ЛЧ

Рафаэль Варан ведет переговоры с «Комо»

01 июля 2024, 15:44 |
524
0
Новичок Серии А близок к подписанию 4-кратного победителя ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Французский центральный защитник Рафаэль Варан ведет переговоры с итальянским «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб-новичок Серии А уверен в том, что им удастся подписать 31-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом.

Отмечается, что с четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» уже провел личные переговоры главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.

В сезоне 2023/24 Рафаэль Варан провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Рома».

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Рафаэль Варан Комо трансферы трансферы Серии A свободный агент Фабрицио Романо Сеск Фабрегас
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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