Новичок Серии А близок к подписанию 4-кратного победителя ЛЧ
Рафаэль Варан ведет переговоры с «Комо»
Французский центральный защитник Рафаэль Варан ведет переговоры с итальянским «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб-новичок Серии А уверен в том, что им удастся подписать 31-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом.
Отмечается, что с четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» уже провел личные переговоры главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.
В сезоне 2023/24 Рафаэль Варан провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Рома».
🔵👀 Como are confident to agree on terms with Raphael Varane, talks ongoing with French defender in town.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024
Varane, in face-to-face talks with Cesc Fabregas today. ⤵️🇫🇷 https://t.co/g3pTIFMnOF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кто в игре № 1 имеет наилучшую способность капитализировать интерес болельщиков?
«Великий Джордж» отметил мощность Эрни Шейверса