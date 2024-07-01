Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, за какой клуб будет играть лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе
Франция
01 июля 2024, 15:52 |
877
0

Известно, за какой клуб будет играть лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе

Жорж официально стал игроком французского клуба «Мец»

01 июля 2024, 15:52 |
877
0
Известно, за какой клуб будет играть лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который стал одним из главных открытий Евро-2024, официально сменил клуб.

Грузин стал полноценным игроком французского клуба «Мец», за который играл в аренде в сезоне 2023/24.

Микаутадзе покинул «Аякс», к которому присоединился в начале прошлого клубного сезона, перейдя из того же «Меца» за 16 миллионов евро. Грузин не сумел закрепиться в амстердамском клубе и был отдан в аренду. Сейчас «Мец» заплатил за Микаутадзе 13 миллионов.

Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, забив три гола. Жорж стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом

По теме:
ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды Манчестер Юнайтед
Милан ведет переговоры относительно аренды полузащитника Челси
Новичок Серии А близок к подписанию 4-кратного победителя ЛЧ
Мец Жорж Микаутадзе трансферы Лиги 1 Аякс трансферы
Дмитро Олійник Источник: ФК Аякс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

20 лучших футбольных клубов мира по уровню доходов
Футбол | 01 июля 2024, 16:16 0
20 лучших футбольных клубов мира по уровню доходов
20 лучших футбольных клубов мира по уровню доходов

Кто в игре № 1 имеет наилучшую способность капитализировать интерес болельщиков?

Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30 июня 2024, 21:38 53
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала

Англичане были близки к провалу

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 01.07.2024, 00:23
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
Футбол | 30.06.2024, 22:29
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Футбол | 01.07.2024, 13:55
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 45
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем