Известно, за какой клуб будет играть лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе

Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который стал одним из главных открытий Евро-2024, официально сменил клуб.



Грузин стал полноценным игроком французского клуба «Мец», за который играл в аренде в сезоне 2023/24.

Микаутадзе покинул «Аякс», к которому присоединился в начале прошлого клубного сезона, перейдя из того же «Меца» за 16 миллионов евро. Грузин не сумел закрепиться в амстердамском клубе и был отдан в аренду. Сейчас «Мец» заплатил за Микаутадзе 13 миллионов.

Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, забив три гола. Жорж стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом