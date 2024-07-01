Известно, за какой клуб будет играть лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе
Жорж официально стал игроком французского клуба «Мец»
Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который стал одним из главных открытий Евро-2024, официально сменил клуб.
Грузин стал полноценным игроком французского клуба «Мец», за который играл в аренде в сезоне 2023/24.
Микаутадзе покинул «Аякс», к которому присоединился в начале прошлого клубного сезона, перейдя из того же «Меца» за 16 миллионов евро. Грузин не сумел закрепиться в амстердамском клубе и был отдан в аренду. Сейчас «Мец» заплатил за Микаутадзе 13 миллионов.
Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, забив три гола. Жорж стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом
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