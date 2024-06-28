Грузин Микаутадзе стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом
Грузинский форвард по разу отличился во всех трех матчах в группе
После завершения группового раунда Euro-2024 лидерство в бомбардирской гонке с 3 голами довольно неожиданно захватил Жорж Микаутадзе. Поразив по разу ворота соперников в каждом из матчей, 23-летний форвард сборной Грузии стал 13-м игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим забить в трех встречах подряд.
Причем более продолжительные голевые серии имели только француз Мишель Платини, югослав Саво Милошевич и чех Милан Барош.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ
|
Серия
|
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5 игр
|
(9 голов)
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
1984
|
4 игры
|
(5 голов)
|
Саво МИЛОШЕВИЧ
|
Югославия.
|
2000
|
|
|
Милан БАРОШ
|
Чехия
|
2004
|
3 игры
|
(5 голов)
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
2000
|
|
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
2016
|
|
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2020
|
3 игры
|
(4 гола)
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
1996
|
|
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Нидерланды
|
2004
|
|
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
2020
|
|
|
Эмиль ФОРСБЕРГ
|
Швеция
|
2020
|
3 игры
|
(3 гола)
|
Христо СТОИЧКОВ
|
Болгария
|
1996
|
|
|
Гарет БЭЙЛ
|
Уэльс
|
2016
|
|
|
Жорж МИКАУТАДЗЕ
|
Грузия
|
2024
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