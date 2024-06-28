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  4. Грузин Микаутадзе стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 11:38 | Обновлено 28 июня 2024, 11:44
637
0

Грузин Микаутадзе стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом

Грузинский форвард по разу отличился во всех трех матчах в группе

28 июня 2024, 11:38 | Обновлено 28 июня 2024, 11:44
637
0
Грузин Микаутадзе стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

После завершения группового раунда Euro-2024 лидерство в бомбардирской гонке с 3 голами довольно неожиданно захватил Жорж Микаутадзе. Поразив по разу ворота соперников в каждом из матчей, 23-летний форвард сборной Грузии стал 13-м игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим забить в трех встречах подряд.

Причем более продолжительные голевые серии имели только француз Мишель Платини, югослав Саво Милошевич и чех Милан Барош.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ

Серия

Игрок

Сборная

ЧЕ

5 игр

(9 голов)

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

1984

4 игры

(5 голов)

Саво МИЛОШЕВИЧ

Югославия.

2000

Милан БАРОШ

Чехия

2004

3 игры

(5 голов)

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Нидерланды

2000

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

2016

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2020

3 игры

(4 гола)

Алан ШИРЕР

Англия

1996

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

Нидерланды

2004

Гарри КЕЙН

Англия

2020

Эмиль ФОРСБЕРГ

Швеция

2020

3 игры

(3 гола)

Христо СТОИЧКОВ

Болгария

1996

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

2016

Жорж МИКАУТАДЗЕ

Грузия

2024

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Гарет Бэйл Евро-2024 Жорж Микаутадзе сборная Грузии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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