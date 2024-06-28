Грузин Микаутадзе стал в один ряд со Стоичковым и Бэйлом

После завершения группового раунда Euro-2024 лидерство в бомбардирской гонке с 3 голами довольно неожиданно захватил Жорж Микаутадзе. Поразив по разу ворота соперников в каждом из матчей, 23-летний форвард сборной Грузии стал 13-м игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим забить в трех встречах подряд.

Причем более продолжительные голевые серии имели только француз Мишель Платини, югослав Саво Милошевич и чех Милан Барош.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ