Лукаку остается лидером неприятного рейтинга Евро-2024. Прорвет с Францией?
Бельгийцу сильно не везет
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является лидером чемпионата Европы 2024 по упущенным возможностям для гола.
На счету 31-летнего уроженца Антверпена шесть явных возможностей отличиться, которые он не использовал в трех поединках групповой стадии турнира, включая матч 3-го тура со сборной Украины (0:0).
Вторым в рейтинге идет немец Кай Хаверц, у которого 5 упущенных возможностей. Однако нападающий Бундестим сыграл на Евро-2024 в четырех матчах, а не в трех, как Лукаку.
По три упущенных возможности отличиться сразу у девяти футболистов.
Напомним, 1 июля в 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии померится силами с командой Франции, начало – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее Виктор Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Ромелу Лукаку.
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