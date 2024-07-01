Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаку остается лидером неприятного рейтинга Евро-2024. Прорвет с Францией?
Бельгия
01 июля 2024, 15:59 | Обновлено 01 июля 2024, 16:05
140
0

Лукаку остается лидером неприятного рейтинга Евро-2024. Прорвет с Францией?

Бельгийцу сильно не везет

01 июля 2024, 15:59 | Обновлено 01 июля 2024, 16:05
140
0
Лукаку остается лидером неприятного рейтинга Евро-2024. Прорвет с Францией?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является лидером чемпионата Европы 2024 по упущенным возможностям для гола.

На счету 31-летнего уроженца Антверпена шесть явных возможностей отличиться, которые он не использовал в трех поединках групповой стадии турнира, включая матч 3-го тура со сборной Украины (0:0).

Вторым в рейтинге идет немец Кай Хаверц, у которого 5 упущенных возможностей. Однако нападающий Бундестим сыграл на Евро-2024 в четырех матчах, а не в трех, как Лукаку.

По три упущенных возможности отличиться сразу у девяти футболистов.

Напомним, 1 июля в 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии померится силами с командой Франции, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Виктор Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Ромелу Лукаку.

По теме:
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Матьяж КЕК: «Мы знаем, кто нам противостоит»
Их не остановить. Испания в матче с Грузией установила рекорд Евро-2024
Ромелу Лукаку Евро-2024 сборная Бельгии по футболу Кай Хаверц
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии
Футбол | 01 июля 2024, 15:35 0
Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии
Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии

Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в АПЛ

Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Футбол | 30 июня 2024, 21:49 1
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Футбол | 01.07.2024, 13:55
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 01.07.2024, 00:23
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Футбол | 01.07.2024, 05:55
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
29.06.2024, 18:20 29
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 25
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем