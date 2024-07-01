Лукаку остается лидером неприятного рейтинга Евро-2024. Прорвет с Францией?

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является лидером чемпионата Европы 2024 по упущенным возможностям для гола.

На счету 31-летнего уроженца Антверпена шесть явных возможностей отличиться, которые он не использовал в трех поединках групповой стадии турнира, включая матч 3-го тура со сборной Украины (0:0).

Вторым в рейтинге идет немец Кай Хаверц, у которого 5 упущенных возможностей. Однако нападающий Бундестим сыграл на Евро-2024 в четырех матчах, а не в трех, как Лукаку.

По три упущенных возможности отличиться сразу у девяти футболистов.

Напомним, 1 июля в 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии померится силами с командой Франции, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Виктор Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Ромелу Лукаку.