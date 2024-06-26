Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Лукаку
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 10:41 |
3982
5

Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Лукаку

Бывший игрок «Динамо» уверен, что на нейтрализацию бельгийского форварда нужно двое футболистов

26 июня 2024, 10:41 |
3982
5
Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку и Евгений Хачериди

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко не понимает, как футболистам сборной Украины удастся нейтрализовать грозного форварда бельгийцев Ромелу Лукаку в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.

«Сейчас так не играют, действуют в линию, которую насыщают количественно. А Лукаку в свое время нейтрализовал Хачериди. Других примеров я не знаю. В нашем случае на нейтрализацию бельгийского форварда нужно двое футболистов.

К нему подступиться трудно, должна быть подстраховка. Желательно в опорной зоне. Там, откуда Тилеманс румынам забил. Один сзади не пускает, другой блокирует возможные передачи в опорной зоне. Лукаку – это такой парень, как Саленко. Тот, правда, бежал, и, как говорят, на плечах еще кого-то нес», – заявил Леоненко.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?

По теме:
Ромелу и скудетто
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Спаллетти высказался о проблеме нынешней сборной Италии
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Бокс | 25 июня 2024, 13:10 0
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар

Энтони отметил мощность Владимира Кличко 

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Футбол | 26 июня 2024, 10:18 0
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Бельгии

В расположении Сергея Реброва все 26 футболистов

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 09:40
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Футбол | 25.06.2024, 22:31
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Футбол | 25.06.2024, 11:17
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Бондарь з ним справлялся в матчах Шахти з Інтером.
Ответить
+1
Panthera_onca__
Хач и с  Ибрагимом бодался, когда наши выиграли 2:1.  Но его больше нет.  Надо было Усика включить.
Ответить
0
Magi4naliva
Потрібно якусь статтю,  на кшталт "Леоненко порівняв "Оболонь 2000" та "Чернігівське міцне".
Немає інших футбольних експертів в Україні?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
elPadrino
Срочно довызвать Хачериди
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
25.06.2024, 00:44 3
Футбол
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 11
Футбол
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
25.06.2024, 00:03 63
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 3
Бокс
Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты
Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты
24.06.2024, 14:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем