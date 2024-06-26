Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Лукаку
Бывший игрок «Динамо» уверен, что на нейтрализацию бельгийского форварда нужно двое футболистов
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко не понимает, как футболистам сборной Украины удастся нейтрализовать грозного форварда бельгийцев Ромелу Лукаку в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.
«Сейчас так не играют, действуют в линию, которую насыщают количественно. А Лукаку в свое время нейтрализовал Хачериди. Других примеров я не знаю. В нашем случае на нейтрализацию бельгийского форварда нужно двое футболистов.
К нему подступиться трудно, должна быть подстраховка. Желательно в опорной зоне. Там, откуда Тилеманс румынам забил. Один сзади не пускает, другой блокирует возможные передачи в опорной зоне. Лукаку – это такой парень, как Саленко. Тот, правда, бежал, и, как говорят, на плечах еще кого-то нес», – заявил Леоненко.
26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.
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