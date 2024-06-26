Леоненко назвал единственного украинца, который нейтрализовал Лукаку

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко не понимает, как футболистам сборной Украины удастся нейтрализовать грозного форварда бельгийцев Ромелу Лукаку в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.

«Сейчас так не играют, действуют в линию, которую насыщают количественно. А Лукаку в свое время нейтрализовал Хачериди. Других примеров я не знаю. В нашем случае на нейтрализацию бельгийского форварда нужно двое футболистов.

К нему подступиться трудно, должна быть подстраховка. Желательно в опорной зоне. Там, откуда Тилеманс румынам забил. Один сзади не пускает, другой блокирует возможные передачи в опорной зоне. Лукаку – это такой парень, как Саленко. Тот, правда, бежал, и, как говорят, на плечах еще кого-то нес», – заявил Леоненко.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?