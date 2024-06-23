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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 00:12 | Обновлено 23 июня 2024, 00:40
3857
8

Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?

Турнирная ситуация в группе E – очень запутанная

23 июня 2024, 00:12 | Обновлено 23 июня 2024, 00:40
3857
8
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Вечером 22 июня состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бельгийцы выиграли у Румынии (2:0) благодаря голам Юри Тилеманса и Кевина Де Брюйне.

Турнирная ситуация в группе E – очень запутанная. Все четыре сборные набрали по 3 очка, однако у Украины худшая разница мячей (2–4), поэтому команда Сергея Реброва находится на последней 4-й позиции.

Первым критерием при равенстве очков являются личные встречи (набранные очки в личных встречах, разница мячей в личных встречах, забитые голы в личных встречах). В 1/8 финала выйдут две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучших сборных из 6 в рейтинге третьих мест.

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а в другом поединке встретятся Словакия и Румыния.

Украинская сборная выйдет в плей-офф при победе над бельгийцами. В таком случае будет даже возможность выйти в 1/8 Финала с первого места (в случае потери очков сборной Румынии в 3-м туре).

В случае ничьей сине-желтым необходима победа или Румынии, или Словакии в параллельном матче. Если же в том поединке также будет зафиксирована ничья, может получиться крайне досадная ситуация, когда все 4 команды наберут по 4 очка, а худшей командой окажется украинская из-за плохой разницы мячей.

В случае поражения от бельгийцев шансы Украины на выход в 1/8 финала с третьего места будут крайне призрачными. В таком случае нужно поражение Словакии от Румынии и низкий набор очков конкурентами из других групп в рейтинге третьих мест.

Аналитики оценивают шансы Украины на выход в плей-офф в 57% (после первого тура было 36%). Бельгия имеет 84%, Румыния – 82%, Словакия – 71%.

Евро-2024. Группа E. 2-й тур

Кельн, 22 июня

Бельгия – Румыния – 2:0

Голы: Тилеманс, 2, Де Брюйне, 80

Турнирное положение

26 июня

  • 19:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
  • 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Олексій Коваль
Все буде добре!
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+3
Harun Bakircioğlu
Странный график дал нашим ногомячистам порадоваться второму месту аж целые сутки. Ну и прекрасно, что все так сложилось. Будут заранее знать, что пассивность в последнем туре приведет к вылету.
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+2
an52
Як сказав би Кеп: якщо мало забиваєш і багато пропускаєш, то пасеш задніх 
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+2
Володимир Семигайло
І їжаку зрозуміло,що нічия Румунії і Словакії виводить обидві збірні у плей-оф,і це буде 100% договірний матч
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+1
kadaad
Тупо п р о с р а в румынам в первом матче Украина потеряла все шансы на выход из группы.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Ванчак
примарна надія, на жаль...
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0
New Zealander
Шанси набагато кращі ніж ті що були після першого матчу. Тепер катаємо нічийку з бельгійцями і виходимо далі, бо румуни зі словаками нічийку не скатають, там хтось із них переможе. 
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-1
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