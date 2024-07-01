Италия01 июля 2024, 15:57 |
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Милан ведет переговоры относительно аренды полузащитника Челси
Карни Чуквуэмека может покинуть лондонский клуб
01 июля 2024, 15:57 |
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Итальянский «Милан» ведет переговоры с лондонским «Челси» по аренде английского полузащитника Карни Чуквуэмеки, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, «россонери» хотят включить в арендное соглашение опцию выкупа, но «синие» не желают продавать 20-летнего футболиста. Поиск компромисса продолжается.
В сезоне 2023/24 Карни Чуквуэмека провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Англии в 15 миллионов евро.
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