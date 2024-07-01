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Англия
01 июля 2024, 15:35 | Обновлено 01 июля 2024, 15:37
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0

Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии

Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в АПЛ

01 июля 2024, 15:35 | Обновлено 01 июля 2024, 15:37
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0
Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Английский «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мюнхенской «Баварией» по трансферу центрального защитника Маттейса де Лигта, сообщает журналист авторитетного Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний футболист открыт к переходу, ведь в составе «красных дьяволов» ему гарантируют регулярное игровое время.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.

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Маттейс де Лигт Манчестер Юнайтед Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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