Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии

Английский «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мюнхенской «Баварией» по трансферу центрального защитника Маттейса де Лигта, сообщает журналист авторитетного Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний футболист открыт к переходу, ведь в составе «красных дьяволов» ему гарантируют регулярное игровое время.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.