Ман Юнайтед начал переговоры с ключевым игроком Баварии

Английский «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мюнхенской «Баварией» по трансферу центрального защитника Маттейса де Лигта, сообщает журналист авторитетного Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний футболист открыт к переходу, ведь в составе «красных дьяволов» ему гарантируют регулярное игровое время.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.

🚨🔴 We’ve been told that Manchester United have opened talks about Matthijs de Ligt on player‘s side now!



Understand that #MUFC have gathered more information about the 24 y/o in recent days as he can leave Bayern with a suitable offer as revealed.



De Ligt, ready to leave… pic.twitter.com/Fy9IZQzhvQ