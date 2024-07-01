6-кратный чемпион Англии объявил о новом контракте с украинцем
Тинейджер Иван Струк остается в системе Сандерленда
Английский клуб «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе, а в клубной коллекции имеет шесть чемпионских титулов страны, уведомил о продлении контракт с 16-летним украинцем Иваном Струком.
Сообщается, что соглашение подписано по стипендиальной программе Академии Света – юношеской команды Сандерленда, которая работает с молодежью.
Напомним, Струк в декабре 2022 года подписал договор с молодежной Академией лондонского клуба «Челси». Однако в августе 2023-го украинец перебрался в «Сандерленд» и влился в ряды его команды U-16 / U-18.
Напомним, «Сандерленд» по итогам сезона-2023/2024 занял 16-е место в Чемпионшипе – второй дивизионе чемпионата Англии.
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