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  4. ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды Манчестер Юнайтед
Франция
01 июля 2024, 16:13 |
179
0

ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды Манчестер Юнайтед

Парижане начнут действовать, если увидят интерес Маркуса Рэшфорда

01 июля 2024, 16:13 |
179
0
ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность трансфера звездного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает издание TalkSport.

По информации источника, парижане будут готовы сделать предложение по трансферу 26-летнего футболиста, если увидят заинтересованность самого игрока в данном переходе.

В сезоне 2023/24 Маркус Рэшфорд провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 60 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: talkSPORT
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