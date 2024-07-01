ПСЖ рассматривает возможность трансфера звезды Манчестер Юнайтед

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность трансфера звездного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает издание TalkSport.

По информации источника, парижане будут готовы сделать предложение по трансферу 26-летнего футболиста, если увидят заинтересованность самого игрока в данном переходе.

В сезоне 2023/24 Маркус Рэшфорд провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 60 миллионов евро.