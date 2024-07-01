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01 июля 2024, 15:59 | Обновлено 01 июля 2024, 16:01
640
0

ФОТО. Майк Тайсон опубликовал фото с двукратным обладателем Золотого мяча

«Железный» Майк встретился с бразильцем Роналдо

01 июля 2024, 15:59 | Обновлено 01 июля 2024, 16:01
640
0
ФОТО. Майк Тайсон опубликовал фото с двукратным обладателем Золотого мяча
Истаграм Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон встретился с двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем «Золотого мяча», легендарным бразильским футболистом Роналдо.

«Мы всегда отлично проводим время, когда собираемся вместе», – подписал фото Тайсон.

Отметим, что в настоящий момент Роналдо 47 лет, «Железному» Майку 30 июня исполнилось 58 лет.

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Роналдо Майк Тайсон фото
Владимир Клепач Источник: Instagram
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