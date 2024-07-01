ФОТО. Майк Тайсон опубликовал фото с двукратным обладателем Золотого мяча

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон встретился с двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем «Золотого мяча», легендарным бразильским футболистом Роналдо.

«Мы всегда отлично проводим время, когда собираемся вместе», – подписал фото Тайсон.

Отметим, что в настоящий момент Роналдо 47 лет, «Железному» Майку 30 июня исполнилось 58 лет.