ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого защитника из Миная

Клуб «Минай» уведомил о договоренности с «Полесьем» о переезде в Житомир 20-летнего защитника Сергея Корнийчука.

Корнийчук играл за «Минай» с февраля этого года.

В весенней части сезона-2023/2024 молодой защитник провел за «Минай» 11 матчей, забил 1 гол, получил 2 предупреждения и 1 раз был удален с поля.

Напомним, «Минай» по итогам кампании-2023/2024 занял в УПЛ 15-е место и понизился в Первую лигу. «Полесье» завершило сезон на 5-й позиции и будет представлять Украину в квалификации Лиги конференций.

Ранее стало известно, что «Оболонь» усилилась хавбеком, выступавшим за «Минай».