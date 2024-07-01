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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 15:34 | Обновлено 01 июля 2024, 15:45
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого защитника из Миная

В Житомир перебирается Сергей Корнийчук

01 июля 2024, 15:34 | Обновлено 01 июля 2024, 15:45
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого защитника из Миная
ФК Минай. Сергей Корнийчук

Клуб «Минай» уведомил о договоренности с «Полесьем» о переезде в Житомир 20-летнего защитника Сергея Корнийчука.

Корнийчук играл за «Минай» с февраля этого года.

В весенней части сезона-2023/2024 молодой защитник провел за «Минай» 11 матчей, забил 1 гол, получил 2 предупреждения и 1 раз был удален с поля.

Напомним, «Минай» по итогам кампании-2023/2024 занял в УПЛ 15-е место и понизился в Первую лигу. «Полесье» завершило сезон на 5-й позиции и будет представлять Украину в квалификации Лиги конференций.

Ранее стало известно, что «Оболонь» усилилась хавбеком, выступавшим за «Минай».

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Минай Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Юрій Остроумов Источник: ФК Минай
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