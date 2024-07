Их не остановить. Испания в матче с Грузией установила рекорд Евро-2024

30 июня в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

Сначала испанцы пропустили, автогол в свой пассив записал Ле Норман. Затем голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

В общем Испания нанесла по воротам грузинской команды аж 35 ударов – это новый рекорд чемпионата Европы 2024. Испания также пробила 13 раз в створ ворот, что также является рекордным показателем на турнире.

В четвертьфинале Евро-2024 Испания сыграет с Германией.

FT: Spain 4-1 Georgia



Spain had more shots (35) and more shots on target (13) vs. Georgia than any other side has in a single match at #EURO2024. #ESPGEO | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/gVGLJ4yca9