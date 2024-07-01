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  4. Их не остановить. Испания в матче с Грузией установила рекорд Евро-2024
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 15:21 |
1351
0

Их не остановить. Испания в матче с Грузией установила рекорд Евро-2024

Испанцы пробили 35 раз по воротам грузинской команды

01 июля 2024, 15:21 |
1351
0
Их не остановить. Испания в матче с Грузией установила рекорд Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

30 июня в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сначала испанцы пропустили, автогол в свой пассив записал Ле Норман. Затем голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

В общем Испания нанесла по воротам грузинской команды аж 35 ударов – это новый рекорд чемпионата Европы 2024. Испания также пробила 13 раз в створ ворот, что также является рекордным показателем на турнире.

В четвертьфинале Евро-2024 Испания сыграет с Германией.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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