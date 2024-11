VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном

В УЕФА признали ошибку в матче 6-го тура Лиги наций между Швецией и Азербайджаном (6:0).

В руководящем органе европейского футбола подтвердили, что была допущена серьезная судейская ошибка. Польская судейская бригада, обслуживавшая встречу, неправильно отменила гол Александера Исака из-за якобы офсайда.

В эпизоде, который случился при счете 3:0 в пользу Швеции, VAR посоветовал главному арбитру Павлу Рачковски отменить взятие ворот. Как выяснилось, офсайдная линия была построена неправильно. В момент передачи форвард Ньюкасла не находился в офсайде.

Ошибка не отразилась на итоговом результате встречи. Швеция одержала уверенную победу со счетом 6:0 и выиграла группу в дивизионе C Лиги наций.

Александер Исак: «Это немного раздражает, я не буду врать. Линию офсайда провели на абсолютно неправильной передаче, это очень плохо. Я могу принять спорные решения, где есть разные точки зрения, или даже ошибочные решения. Но это не такой случай. Здесь провели линию на неправильном эпизоде».

В УЕФА пока не сообщили о возможных санкциях в отношении судей. По информации польских СМИ, бригаде арбитров, отвечавшей за VAR, может грозить отстранение от матчей под эгидой УЕФА.

Видео незасчитанного гола Александера Исака

For the Irish pundits that still believe VAR

can’t just be totally incompetent.



This was given as offside against Isak

in the Sweden vs Azerbaijan game -#NationsLeague pic.twitter.com/qgNMlBFTAK