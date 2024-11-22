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Лига чемпионов
22 ноября 2024, 07:50 | Обновлено 22 ноября 2024, 08:30
580
1

VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном

Гол Александера Исака был отменен из-за якобы офсайда

22 ноября 2024, 07:50 | Обновлено 22 ноября 2024, 08:30
580
1
VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак (справа)

В УЕФА признали ошибку в матче 6-го тура Лиги наций между Швецией и Азербайджаном (6:0).

В руководящем органе европейского футбола подтвердили, что была допущена серьезная судейская ошибка. Польская судейская бригада, обслуживавшая встречу, неправильно отменила гол Александера Исака из-за якобы офсайда.

В эпизоде, который случился при счете 3:0 в пользу Швеции, VAR посоветовал главному арбитру Павлу Рачковски отменить взятие ворот. Как выяснилось, офсайдная линия была построена неправильно. В момент передачи форвард Ньюкасла не находился в офсайде.

Ошибка не отразилась на итоговом результате встречи. Швеция одержала уверенную победу со счетом 6:0 и выиграла группу в дивизионе C Лиги наций.

Александер Исак: «Это немного раздражает, я не буду врать. Линию офсайда провели на абсолютно неправильной передаче, это очень плохо. Я могу принять спорные решения, где есть разные точки зрения, или даже ошибочные решения. Но это не такой случай. Здесь провели линию на неправильном эпизоде».

В УЕФА пока не сообщили о возможных санкциях в отношении судей. По информации польских СМИ, бригаде арбитров, отвечавшей за VAR, может грозить отстранение от матчей под эгидой УЕФА.

Видео незасчитанного гола Александера Исака

Видеообзор матча

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Александер Исак офсайд (вне игры) сборная Швеции по футболу сборная Азербайджана по футболу Лига наций судейство VAR УЕФА выбор редакции
Николай Степанов Источник: Aftonbladet
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Комментарии 1
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pricolist
Як можна було помилитись в цый ситуації? тут же і без ліній помітно, що не було офсайда
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