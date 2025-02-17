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  4. Ньюкасл готов к продаже топ-бомбардира Исака. Известна сумма и претенденты
Англия
17 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:12
669
1

Ньюкасл готов к продаже топ-бомбардира Исака. Известна сумма и претенденты

Клуб продаст игрока, если не будет Лиги чемпионов

17 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:12
669
1
Ньюкасл готов к продаже топ-бомбардира Исака. Известна сумма и претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Ньюкасл по итогам нынешнего сезона готов к продаже ведущего бомбардира Александера Исака, если команда не выйдет в Лигу чемпионов.

У Сорок непростая финансовая ситуация, и без денег от Лиги чемпионов придется расстаться с Исаком, за которого клуб хочет получить 100 миллионов евро.

Известно, что на шведского нападающего претендуют Арсенал и Барселона, но оба клуба не готовы тратить 100 миллионов на одного футболиста.

Ньюкасл в АПЛ идет на 7-й позиции с отставанием в три очка от топ-4.

Исак в нынешнем сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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Александер Исак Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Барселона Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Victor673256ua
У Барси не буде таких грошей на трансфер, якщо нікого не продадуть. А Арсенал цілком можливо сторгується
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