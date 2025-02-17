Ньюкасл готов к продаже топ-бомбардира Исака. Известна сумма и претенденты

Ньюкасл по итогам нынешнего сезона готов к продаже ведущего бомбардира Александера Исака, если команда не выйдет в Лигу чемпионов.

У Сорок непростая финансовая ситуация, и без денег от Лиги чемпионов придется расстаться с Исаком, за которого клуб хочет получить 100 миллионов евро.

Известно, что на шведского нападающего претендуют Арсенал и Барселона, но оба клуба не готовы тратить 100 миллионов на одного футболиста.

Ньюкасл в АПЛ идет на 7-й позиции с отставанием в три очка от топ-4.

Исак в нынешнем сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.