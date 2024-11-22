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Испания
22 ноября 2024, 11:37 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:44
41
0

Звезда Реала создал свою киберкоманду. Скоро состоится дебют

Тибо Куртуа стал организатором клуба

22 ноября 2024, 11:37 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:44
41
0
Звезда Реала создал свою киберкоманду. Скоро состоится дебют
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал организатором киберспортивной команды «TC Racing». Команда планирует выступать в онлайн турнирах по автомобильным гонкам.

Бельгийский футболист интересуется виртуальными гонками длительный срок. Куртуа даже принимал участие в гоночных онлайн турнирах вместе с известными представителями Формулы–1.

«Я всегда хотел иметь свою собственную киберспортивную команду, поскольку симуляторные гонки также могут открыть двери в мир автоспорта, и это то, на что мы также хотим сделать ставку в TC Racing», – сказал Куртуа.

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Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига киберспорт
Андрій Вітренко Источник: Mundo Deportivo
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