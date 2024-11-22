Звезда Реала создал свою киберкоманду. Скоро состоится дебют
Тибо Куртуа стал организатором клуба
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал организатором киберспортивной команды «TC Racing». Команда планирует выступать в онлайн турнирах по автомобильным гонкам.
Бельгийский футболист интересуется виртуальными гонками длительный срок. Куртуа даже принимал участие в гоночных онлайн турнирах вместе с известными представителями Формулы–1.
«Я всегда хотел иметь свою собственную киберспортивную команду, поскольку симуляторные гонки также могут открыть двери в мир автоспорта, и это то, на что мы также хотим сделать ставку в TC Racing», – сказал Куртуа.
¡Arranca TC Esports, la nueva apuesta por los deportes electrónicos de @thibautcourtois!— TC Esports (@ThibautEsports) November 19, 2024
Atentos a lo que viene, porque esto apenas comienza 🦒#HereToStay #TCEsports pic.twitter.com/Hf3lTVShka
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