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22 ноября 2024, 03:12 |
109
0

ВИДЕО. «С ним намного тяжелее!». Роналду пожаловался на своего сына

Криштиану Роналду познаёт все сложности отцовства

22 ноября 2024, 03:12 |
109
0
ВИДЕО. «С ним намного тяжелее!». Роналду пожаловался на своего сына
Instagram. Семья Криштиану Роналду в полном составе

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал героем одного из вирусных видео.

39-летний форвард рассказывает своему другу и – по совместительству – агенту Рикарду Режуфе про своих детей, наблюдая за тренировкой Криштиану Роналду-младшего.

Говоря про Джуниора, в голосе Роналду чувствуется гордость:

«Он хороший ребенок. Чесно говоря, он очень хороший мальчик».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

А говоря про Маттео, другого мальчика из семьи Криштиану, Роналду указал на ряд проблем с воспитанием:

«С другим намного тяжелее. С меньшим», – нападающий вздыхает и делает характерный жест, который показывает всю сложность ситуации.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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