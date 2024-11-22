ВИДЕО. «С ним намного тяжелее!». Роналду пожаловался на своего сына
Криштиану Роналду познаёт все сложности отцовства
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал героем одного из вирусных видео.
39-летний форвард рассказывает своему другу и – по совместительству – агенту Рикарду Режуфе про своих детей, наблюдая за тренировкой Криштиану Роналду-младшего.
Говоря про Джуниора, в голосе Роналду чувствуется гордость:
«Он хороший ребенок. Чесно говоря, он очень хороший мальчик».
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А говоря про Маттео, другого мальчика из семьи Криштиану, Роналду указал на ряд проблем с воспитанием:
«С другим намного тяжелее. С меньшим», – нападающий вздыхает и делает характерный жест, который показывает всю сложность ситуации.
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