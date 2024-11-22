Ямал и еще 8 игроков, которые больше всего подорожали в 2024-м году

В нынешнем году было много интересных событий. Также многие игроки проявили себя с лучшей стороны. Были и такие футболисты, о которых, возможно, мало кто знал, но они совершили серьезный прорыв в своей карьере и теперь оцениваются высоко как экспертами, так и на трансферном рынке.

Далее выделим игроков, которые подорожали больше всех в 2024-м году.

Фермин Лопес («Барселона», +35 млн евро, всего – 50 млн)

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Работу Хави в «Барселоне» можно оценивать по-разному, но специалисту стоит отдать должное за то, что он хорошо развивал молодежь. Лопес стал одним из тех, кто раскрылся под руководством предыдущего тренера каталонского клуба. В минувшей кампании 21-летний хавбек сыграл 31 матч в Ла Лиге и забил 8 голов, проводя на поле в среднем один тайм за матч. Это хорошие показатели для игрока, который проводил первый сезон в основе топ-клуба. Ханс-Дитер Флик тоже доверяет испанцу, который зарекомендовал себя хорошим игроком для центра поля с большим потенциалом для прогресса.

Брэдли Баркола («ПСЖ», +35 млн евро, 65 млн)

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Баркола перешел в «ПСЖ» из «Лиона» летом 2023 года. Многие посчитали этот трансфер ошибочным для молодого француза, поскольку на его позиции у парижан был Килиан Мбаппе. Но парень не испугался конкуренции, пытаясь проявить себя в те минуты, которые выделял ему Луис Энрике. В итоге, он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в Лиге 1. В текущем сезоне 22-летний вингер является лучшим бомбардиром «ПСЖ», забив уже 10 мячей в чемпионате Франции. Уход Мбаппе и доверие тренера помогли игроку совершить серьезный скачок в развитии, а ведь он еще только начинает свой путь в топ-клубе.

Пау Кубарси («Барселона», +38,5 млн евро, 40 млн)

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До января 2024 года мало кто из широкой общественности знал о Кубарси. Но все изменилось, когда он стал одним из тех игроков, на которых сделал ставку Хави. Молодой защитник дебютировал в январе не от хорошей жизни в «Барселоне», а потому, что у каталонцев были кадровые проблемы в обороне. Тренер доверился юноше, и тот его не подвел. Кубарси показал себя на удивление зрелым футболистом, который справлялся с соперниками сначала в национальном первенстве, а потом и в Лиге чемпионов. 17-летний центрбек является игроком стартового состава и у Флика – это о многом говорит.

Фил Фоден («Манчестер Сити, +40 млн евро, 150 млн)

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Фоден провел очень сильный прошлый сезон. Полузащитник «Манчестер Сити» забил 19 мячей в Премьер-лиге, а во всех турнирах – 27. Фил провел наиболее продуктивную кампанию в своей карьере и был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. Он сыграл большую роль в историческом чемпионстве «горожан». Однако вторая половина 2024-го года проходит для футболиста не лучшим образом. После взрывного клубного сезона 24-летний хавбек не смог проявить себя в составе сборной Англии на Евро, а потом неудачно начал новую кампанию в Премьер-лиге, не забив до сих пор ни одного гола в АПЛ. Впрочем, у всей команды «Манчестер Сити» наблюдается спад, так что Фоден еще, вероятно, скажет свое слово.

Коул Палмер («Челси», +45 млн евро, 90 млн)

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В недавнем интервью Палмер заявил, что не горел желанием переходить в «Челси» из «Манчестер Сити», но хотел больше играть. Оказалось, летом 2023 года Коул принял правильное решение. В кризисном лондонском клубе он начал превращаться в звезду как минимум в рамках Премьер-лиги. В прошлом сезоне АПЛ 22-летний хавбек забил 22 гола, став лучшим бомбардиром своей команды и вторым лучшим бомбардиром Премьер-лиги после Эрлинга Холанда. На Евро Палмер не получал много возможностей от тренера, но все равно забил в гол в финале – единственный из англичан. В текущем сезоне АПЛ на счету игрока уже 5 забитых мячей и 7 ассистов – и он снова один из лучших в составе «Челси».

Александр Павлович («Бавария», +48 млн евро, 50 млн)

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Период Томаса Тухеля в «Баварии» получился очень неоднозначным, но ему можно отдать должное за шанс, предоставленный Павловичу. Возможно, это все дело случая, но все же. Во второй половине прошлого сезона Тухель перевел Йозуа Киммиха на правый фланг обороны. В центре поля у мюнхенцев появилось свободное место. Так как специалисту не подписали опорника по его требованию, то эту позицию занял молодой воспитанник «рекордмайстра». Павлович пребывает в системе «Баварии» с 2011 года и заслужил свой шанс проявить себя в основе. Довольно быстро 20-летний хавбек стал важным игроком и для Тухеля, и для Венсана Компани, который занял его место. У парня есть все шансы на дальнейший прогресс под руководством бельгийского специалиста.

Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед», +49 млн евро, 55 млн)

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Мейну дебютировал в Премьер-лиге еще в сезоне 2022/23, но принял участие тогда только в одном матче. Гораздо более успешной для молодого англичанина стала минувшая кампания, во время которой он сыграл 24 матча в АПЛ и забил 3 гола. Мейну получил свой шанс благодаря нестабильности Каземиро, да и в целом слабого центра поля у «МЮ». Парень сразу взялся за дело, причем настолько успешно, что еще и на Евро съездил, где был игроком основы. 19-летний хавбек был важным игроком для Эрика тен Хага. Вероятно, он останется таким и под руководством Рубена Аморима.

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, +50 млн евро, 200 млн)

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Сложно переоценить важность Винисиуса для «Реала». Начиналось у бразильца в «королевском клубе» все не очень хорошо, но со временем он стал тем, кто делает разницу. 24-летний вингер провел сильный прошлый сезон, забив 24 гола и отдав 11 результативных передач во всех турнирах. Винисиус сыграл важную роль в триумфе «сливочных» в национальном первенстве и Лиге чемпионов. Личные качества бразильца и поведение на поле – другой вопрос, но сложно спорить с его важностью для «бланкос». Винисиус вполне заслуженно был одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Ламин Ямал («Барселона», +90 млн евро, 150 млн)

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Лидер рейтинга – самый обсуждаемый воспитанник «Барселоны» и один из лучших молодых игроков мира. Ямал провел очень хороший прошлый сезон, буквально ворвавшись в основу каталонского клуба. Ламин стал настолько важным игроком для «сине-гранатовых», что сыграл 50 матчей во всех турнирах. В Ла Лиге он забил 5 голов и отдал столько же результативных передач. В текущем сезоне под руководством Флика 17-летний вингер уже забил такое же количество мячей в 12-ти матчах чемпионата Испании. Стоит также отметить, что этот юнец отлично проявил себя и на Евро, где забил 1 гол и оформил 4 ассиста. Безусловно, в распоряжении Флика и «Барселоны» есть самый яркий молодой игрок, у которого вперед много лет роста, прогресса и развития.

Сергей ЗАВАЛКО