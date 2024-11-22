Сербский тренер: «Нужно надеется, что в жеребьевке не выпадет Украина»
Желько Любенович прокомментировал потенциальный матч Украины и Сербии
Сербский тренер Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о потенциальном поединке сборной Украины со сборной Сербии в плей-офф Лиги наций:
– Как оцениваете нынешнее состояние сборной Сербии?
– Могу сказать, что оно на достаточно высоком уровне. Последняя игра с Данией 0:0 это показала.
– Если представить, что жребий сведет Украину и Сербию в плей-офф, не возникнут ли какие-либо проблемы во время визита украинцев на сербскую землю?
– Если Украина действительно попадет на Сербию, не должно быть проблем. Самое главное, чтобы футболисты вели себя примерно на поле – и все будет хорошо.
– Вы знакомы лично с нынешним главным тренером сборной Сербии Драганом Стойковичем и что бы ему сказали о сборной Украины?
– Нет, с ним я не знаком. Если бы он поинтересовался моим мнением, я бы ему сказал одно: чтобы он надеялся на то, что в жеребьёвке не попадёт на Украину.
Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Потенциальные соперники сборной Украины Шотландия, Венгрия, Бельгия, Сербия.
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