Сербский тренер: «Нужно надеется, что в жеребьевке не выпадет Украина»

Сербский тренер Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о потенциальном поединке сборной Украины со сборной Сербии в плей-офф Лиги наций:

– Как оцениваете нынешнее состояние сборной Сербии?

– Могу сказать, что оно на достаточно высоком уровне. Последняя игра с Данией 0:0 это показала.

– Если представить, что жребий сведет Украину и Сербию в плей-офф, не возникнут ли какие-либо проблемы во время визита украинцев на сербскую землю?

– Если Украина действительно попадет на Сербию, не должно быть проблем. Самое главное, чтобы футболисты вели себя примерно на поле – и все будет хорошо.

– Вы знакомы лично с нынешним главным тренером сборной Сербии Драганом Стойковичем и что бы ему сказали о сборной Украины?

– Нет, с ним я не знаком. Если бы он поинтересовался моим мнением, я бы ему сказал одно: чтобы он надеялся на то, что в жеребьёвке не попадёт на Украину.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Потенциальные соперники сборной Украины Шотландия, Венгрия, Бельгия, Сербия.