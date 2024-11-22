Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербский тренер: «Нужно надеется, что в жеребьевке не выпадет Украина»
Лига наций
22 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 12:25
1763
1

Сербский тренер: «Нужно надеется, что в жеребьевке не выпадет Украина»

Желько Любенович прокомментировал потенциальный матч Украины и Сербии

22 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 12:25
1763
1
Сербский тренер: «Нужно надеется, что в жеребьевке не выпадет Украина»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сербский тренер Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о потенциальном поединке сборной Украины со сборной Сербии в плей-офф Лиги наций:

– Как оцениваете нынешнее состояние сборной Сербии?

– Могу сказать, что оно на достаточно высоком уровне. Последняя игра с Данией 0:0 это показала.

– Если представить, что жребий сведет Украину и Сербию в плей-офф, не возникнут ли какие-либо проблемы во время визита украинцев на сербскую землю?

– Если Украина действительно попадет на Сербию, не должно быть проблем. Самое главное, чтобы футболисты вели себя примерно на поле – и все будет хорошо.

– Вы знакомы лично с нынешним главным тренером сборной Сербии Драганом Стойковичем и что бы ему сказали о сборной Украины?

– Нет, с ним я не знаком. Если бы он поинтересовался моим мнением, я бы ему сказал одно: чтобы он надеялся на то, что в жеребьёвке не попадёт на Украину.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Потенциальные соперники сборной Украины Шотландия, Венгрия, Бельгия, Сербия.

По теме:
Александр ПАЛЯНИЦА: «Оптимальный для Украины вариант – Сербия»
Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному
ЛЮБЕНОВИЧ: «Шотландия – лучший вариант для Украины. Остальные сильнее»
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу инсайд Желько Любенович жеребьевка жеребьевка Лиги наций сборная Бельгии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Шотландии по футболу
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
Бокс | 22 ноября 2024, 05:39 0
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?

Студентка Сидни Томас за одну ночь стала мировой знаменитостью

ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 22 ноября 2024, 11:44 0
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 22 ноября в 22:00 по Киеву

Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Футбол | 21.11.2024, 19:57
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Футбол | 22.11.2024, 07:45
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном
Футбол | 22.11.2024, 07:50
VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном
VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
дражитє серби, вас ми катком переїдемо, попадетесь ви нам, це справа принципу
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 1
Теннис
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
21.11.2024, 11:56 4
Футбол
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
21.11.2024, 20:57 6
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 8
Футбол
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
21.11.2024, 03:14
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем