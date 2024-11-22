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Лига наций
22 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:46
845
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не хотелось бы, чтобы Сербия встретилась с Украиной»

Сербский специалист хочет, чтобы украинцы сыграли против Шотландии

22 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:46
845
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не хотелось бы, чтобы Сербия встретилась с Украиной»
ФК Минай. Желько Любенович

В преддверии сегодняшней жеребьевки Лиги наций, которая определит соперника сборной Украины в плей-офф этого турнира, сербский тренер Желько Любенович дал интервью Sport.ua. Выбор на него пал неслучайно: сборная Сербии может стать одной из четырех команд в компании с Шотландией, Бельгией и Венгрией, которая встретится с подопечными Сергея Реброва в следующем году в двухраундовом поединке.

– Мне бы не хотелось, чтобы Сербия встретилась с Украиной, – говорит он. – Было бы идеально, если бы сербская сборная осталась в группе А и в нее же вошла украинская, взяв верх над другим соперником, который выпадет ей по жребию. На мой взгляд, самым подходящим вариантом для Украины в плей-офф будет Шотландия.

– Почему?

– Насколько я помню, в одном из последних матчей между этими соперниками сборная Украины выиграла на «Хэмпден Парк» в Глазго со счетом 3:1. Это был полуфинальный поединок плей-офф чемпионата мира 2022 года. На мой взгляд, остальные возможные соперники украинцев сильнее, чем Шотландия.

– Неужели сборная Венгрии нынешнего образца сильнее шотландцев?

– Считаю, что да. Сербия сейчас неплохо выглядит, а Бельгия – это самая сильная сборная из четырех возможных соперников.

– Следили ли Вы за матчами сборной Украины в Лиге наций? Кто из футболистов понравился?

– Каждую игру Украины смотрел, и с самого начала турнира знал и верил, что эта команда закончит на первом или втором местах в группе. Я ведь всех футболистов украинской сборной очень хорошо знаю и никогда не сомневался в их качественном уровне. Неслучайно же многие из них играют в ведущих европейских чемпионатах. Выделять кого-то конкретно сложно, ведь каждый футболист в той или иной степени внес свой вклад в итоговый результат.

– Как оцениваете нынешнее состояние сборной Сербии?

– Могу сказать, что оно на достаточно высоком уровне. Последняя игра с Данией 0:0 это показала.

– Если предположить, что жребий сведёт Украину и Сербию в плей-офф, не возникнут ли какие-то эксцессы во время визита украинцев на сербскую землю?

– Если Украина действительно попадёт на Сербию, не должно быть проблем. Самое главное, чтобы футболисты ввели себя корректно на поле – и всё будет хорошо.

– Знакомы ли вы лично с нынешним главным тренером сборной Сербии Драганом Стойковичем и что бы ему сказали о сборной Украины?

– Нет, с ним я не знаком. Если бы он поинтересовался моим мнением, я бы ему сказал одно: чтобы он надеялся на то, что в жеребьёвке не попадёт на Украину.

– Будете ли следить за ходом жеребьевки?

– Нет, буду занят. Как раз в это время, с 12:00, у «Миная» будет тренировка. Во время жеребьевки буду находиться на стадионе и кто-то из персонала о ее результате непременно сообщит. Либо узнаю об этом в ленте новостей.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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