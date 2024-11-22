Александр ПАЛЯНИЦА: «Оптимальный для Украины вариант – Сербия»

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с кем подопечным Сергея Реброва лучше встретиться в стыковых матчах Лиги наций по футболу:

«Только не с бельгийцами. На стыковые поединки они могут собрать «звездный» состав и забыть о конфликтах внутри сборной.

На мой взгляд, оптимальный вариант – сербы. И не только потому, что в памяти осталась разгромная победа украинцев над балканцами на «Арене-Львов» в квалификации чемпионата Европы в 2019 году – 5:0. Полагаю, что этот поединок был одним из лучших в истории нашей главной команды. Сербам не хватает стабильности, и они не совсем удачно проводят решающие матчи. Надо этим воспользоваться. Впрочем, и нашим ребятам для этого предстоит продемонстрировать весь свой потенциал».

Сообщалось, что известный в прошлом вратарь Андрей Тлумак рассказал, кто был бы самым удобным соперником для национальной сборной Украины по футболу в стыковых матчах за повышение в классе в Лиге наций.