Андрей ТЛУМАК: «Если выпадет Бельгия? Можно прыгнуть выше головы»

Известный в прошлом вратарь, тренер, а ныне – исполнительный директор ФК «Карпаты» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был бы самым удобным соперником для национальной сборной Украины по футболу в стыковых матчах за повышение в классе в Лиге наций:

«Нынешняя украинская сборная – непредсказуемая. Поэтому неудивительно, что спрогнозировать, как будут разворачиваться события в матчах с ее участием, очень сложно. Хотя есть одна особенность: чем авторитетнее соперник, тем качественнее футбол демонстрируют подопечные Сергея Реброва.

Вот почему, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы жребий выбрал в соперники украинцам – бельгийцев. У них статус одной из сильнейших сборных континента, наличие в составе целой группы именитых исполнителей станут для украинцев дополнительным стимулом прыгнуть выше головы и завоевать путевку в Лигу А. Убежден, что потенциал у наших ребят – немалый.

То, что стыковые матчи состоятся в следующем марте, не должно пугать. У наших легионеров вообще не будет проблем с игровой практикой, те же сборники, которые выступают в УПЛ зимой, проведут этапы подготовки, примут участие в четырех календарных поединках. Поэтому за их игровой тонус также можно не переживать».

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги наций начнется 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Ранее стало известно, почему форвард Артем Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина.