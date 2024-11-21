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  4. Стало известно, почему Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина
Лига наций
21 ноября 2024, 19:22 |
1227
3

Стало известно, почему Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина

Сборная согласовала этот вопрос с «Ромой»

21 ноября 2024, 19:22 |
1227
3
Стало известно, почему Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 ноября в Тиране прошел поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украинская команда одержала победу со счетом 2:1 и заняла второе место в своей группе.

Украинский нападающий Артем Довбик начал этот матч в запасе. По информации La Gazzetta dello Sport, тренерский штаб сборной Украины по согласованию с «Ромой» решили дать отдохнуть Артему из-за повреждения колена. Довбик вышел на поле аж на 76-й минуте, заменив Яремчука.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина Артем Довбик Рома Рим
Дмитро Олійник Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 3
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antt
Тут напрошується заголовок. Щоб було якби вийшов!!! Чи був би рахунок два нуль на початку, голи ж були за участю Яремчука. Сенс такої інфи в тому що спочатку була думка що цілеспрямована ротація, бо Довбик як завжди безрезультатний у збірній. І тепер виходить - результативний Яремчук і друге місце в групі це лише тому що дали відпочити Довбику. Звичайно є варіанти що і з ним був би результат, але якби був один мяч на початку, все могло б завершитись нічиєю не більше. Це максимум.
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+2
zelc006
Дерево він!
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-1
nick07
та чудово що не вийшов, якби грав з перших хвилин, то з цим поліном Україна програла б матч
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-1
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