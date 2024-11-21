Стало известно, почему Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина

19 ноября в Тиране прошел поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украинская команда одержала победу со счетом 2:1 и заняла второе место в своей группе.

Украинский нападающий Артем Довбик начал этот матч в запасе. По информации La Gazzetta dello Sport, тренерский штаб сборной Украины по согласованию с «Ромой» решили дать отдохнуть Артему из-за повреждения колена. Довбик вышел на поле аж на 76-й минуте, заменив Яремчука.