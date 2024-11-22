Поль Погба расхвалил молодого игрока Барселоны. Его игра удивляет

Поль Погба, чемпион мира-2018 в состав сборной Франции, поделился мыслями о молодом таланте каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

Полузащитник отметил, что считает испанца лучшим юным футболистов в мире.

«Ламин Ямал – хладнокровный. Он лучший молодой игрок в мире.

Представляете, если он выиграет Лигу чемпионов в этом году? Он просто уничтожал соперников во время Евро и даже делал это в начале сезона. Так что он хорош, сильный», – сказал Погба.

Ранее сообщалось, что Ямал в хорошем смысле шокировал фанатов своим поступком в 17 лет.