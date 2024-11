Поль Погба расхвалил молодого игрока Барселоны. Его игра удивляет

Поль Погба, чемпион мира-2018 в состав сборной Франции, поделился мыслями о молодом таланте каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

Полузащитник отметил, что считает испанца лучшим юным футболистов в мире.

«Ламин Ямал – хладнокровный. Он лучший молодой игрок в мире.

Представляете, если он выиграет Лигу чемпионов в этом году? Он просто уничтожал соперников во время Евро и даже делал это в начале сезона. Так что он хорош, сильный», – сказал Погба.

✨ 🥶✨ Paul Pogba: “Lamine Yamal is cold. He’s the best young player in the world”.



“Can you imagine if he wins the Champions League this year?”.



“He has been killing it, during the Euros and even since the start of this season. So, he’s nice, cold”. pic.twitter.com/1dCrzcExkJ