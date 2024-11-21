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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 20:34 |
93
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Колос

22 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

21 ноября 2024, 20:34 |
93
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Колос
ФК Карпаты

В пятницу, 22 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские «Карпати» и ковалевский «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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