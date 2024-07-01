Евгений МОРОЗКО: «Были предложения от зарубежных клубов»

Украинский полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Морозко прокомментировал свой трансфер в народный клуб:

«Были другие предложения. В том числе и от иностранных клубов. Но не сумели договориться. Зато «Верес» имел конкретное предложение и я решил остаться. Примерно месяц продолжались предварительные переговоры. А в конце концов мы обо всем договорились в течение часа.

За полгода в аренде в «Вересе» мне все здесь понравилось. Атмосфера в коллективе, стадион, болельщики – поэтому я до сих пор здесь. Работаем дальше.

Почему сменил игровой номер? В «Полесье» раньше я играл с девяткой на спине. Хотел взять этот номер и в «Вересе». Но раньше под этим номером играл Михаил Шестаков – один из легенд клуба. Сейчас девятка освободилась. Поэтому решил взять этот номер себе. Это ничего не значит. Просто я раньше уже играл под девятым номером.

Новый сезон – это новые вызовы. И я к ним готов. Будем работать с командой и болельщиками как одно целое».