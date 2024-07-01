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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 15:24 |
176
0

Матьяж КЕК: «Мы знаем, кто нам противостоит»

Главный тренер сборной Словении поделился ожиданиями от матча против Португалии

01 июля 2024, 15:24 |
176
0
Матьяж КЕК: «Мы знаем, кто нам противостоит»
УЕФА. Матьяж Кек

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Португалии:

«Не нужно преувеличивать, ведь футбол продолжится даже после вылета. Я просто надеюсь, что ребята останутся расслабленными и сконцентрированными. Мы знаем, кто нам противостоит. Португалия - один из фаворитов на победу на этом Евро. Но мы хотим достичь хорошего результата и не слишком беспокоимся о том, как будем выглядеть на поле. Я ожидаю, что в определенные моменты мы будем страдать.

Сейчас все претендуют на победу в этом матче. Мы очень довольны количеством поддержки и интересом, который мы получаем. Будьте уверены, вся поддержка в последних играх принесла нам много радости. Большое уважение всем, кто болеет за Словению».

Матч Португалия – Словения состоится 1 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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