Матьяж КЕК: «Мы знаем, кто нам противостоит»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Португалии:

«Не нужно преувеличивать, ведь футбол продолжится даже после вылета. Я просто надеюсь, что ребята останутся расслабленными и сконцентрированными. Мы знаем, кто нам противостоит. Португалия - один из фаворитов на победу на этом Евро. Но мы хотим достичь хорошего результата и не слишком беспокоимся о том, как будем выглядеть на поле. Я ожидаю, что в определенные моменты мы будем страдать.

Сейчас все претендуют на победу в этом матче. Мы очень довольны количеством поддержки и интересом, который мы получаем. Будьте уверены, вся поддержка в последних играх принесла нам много радости. Большое уважение всем, кто болеет за Словению».

Матч Португалия – Словения состоится 1 июля в 22:00 по киевскому времени.