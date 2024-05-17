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  4. Побил рекорд Агуэро. В Кубке Аргентины сыграл футболист 2010 года рождения
Аргентина
17 мая 2024, 16:25 |
327
0

Побил рекорд Агуэро. В Кубке Аргентины сыграл футболист 2010 года рождения

Матео Аполонио – самый молодой дебютант в истории Кубка Аргентины

17 мая 2024, 16:25 |
327
0
Побил рекорд Агуэро. В Кубке Аргентины сыграл футболист 2010 года рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Аполонио

Вчера «Депортиво Риестра» в матче 1/16 финала Кубка Аргентины дома проиграл «Ньюэллс Олд Бойз» со счетом 0:1. На 85-й минуте в составе хозяев на поле под 25-м номером вышел Матео Аполонио, для которого это был дебютный матч в профессиональном футболе.

Аполонио родился в 2010 году. В возрасте 14 лет и 29 дней он стал самым молодым игроком в истории Кубка Аргентины по футболу.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Серхио Агуэро. Он дебютировал за «Индепендьенте» в возрасте 15 лет и 35 дней.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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