Побил рекорд Агуэро. В Кубке Аргентины сыграл футболист 2010 года рождения
Матео Аполонио – самый молодой дебютант в истории Кубка Аргентины
Вчера «Депортиво Риестра» в матче 1/16 финала Кубка Аргентины дома проиграл «Ньюэллс Олд Бойз» со счетом 0:1. На 85-й минуте в составе хозяев на поле под 25-м номером вышел Матео Аполонио, для которого это был дебютный матч в профессиональном футболе.
Аполонио родился в 2010 году. В возрасте 14 лет и 29 дней он стал самым молодым игроком в истории Кубка Аргентины по футболу.
Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Серхио Агуэро. Он дебютировал за «Индепендьенте» в возрасте 15 лет и 35 дней.
Cette nuit, Mateo Apolonio a fait ses débuts en pro à l'âge de 𝟭𝟰 𝗔𝗡𝗦 avec les Newells Old Boys en Coupe d'Argentine 🤯— BeFootball (@_BeFootball) May 17, 2024
Il est né en 2010 😭pic.twitter.com/oHjtTlcpUt
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