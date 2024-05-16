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Испания
16 мая 2024, 09:08 | Обновлено 16 мая 2024, 09:09
3011
2

Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца

«Атлетико» Мадрид может оформить трансфер Андрея из «Реала»

16 мая 2024, 09:08 | Обновлено 16 мая 2024, 09:09
3011
2
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» рассматривает возможность подписания 25-летнего украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

Об этом сообщает El Gol Digital. По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне знает качество игры Лунина, так как следил за ним почти весь сезон. В «Чоло-Тим» всегда были уверены в том, что Лунин выступает намного лучше, чем Кепа Аррисабалага.

Источник утверждает, что руководство «Атлетико» считает возможным трансфер Андрея, поскольку для украинца не гарантировано место в основе королевского клуба в следующем сезоне из-за восстановления Тибо Куртуа, а с «Атлетико» Лунин сможет выступать в Лиге чемпионов и дальше.

Сейчас основным голкипером команды Симеоне является Ян Облак. Если «Атлетико» подпишет Лунина, то словенский кипер, скорее всего, перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Андрей провел за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и в 12 поединках отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Реалу» 50 миллионов евро за украинского вратаря.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков Источник: El Gol Digital
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Boodya
"сезон диких чуток"😂
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LexХХХ
Ну навіщо ці плітки?😡 Там є доволі надійний воротар - Облак, так ні, вони ще й Луніна підпишуть. Відверта брехня!
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