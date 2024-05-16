Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!

Французский «Брест» впервые в истории квалифицировался в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов 2024/25!

Это случилось после того, как «Ницца» в 32-м туре Лиги 1 2023/24 уступила «ПСЖ» 1:2. Сейчас у «Бреста» 4-е место и 58 очков. У «Ниццы» 54 пункта за 1 тур до завершения сезона, поэтому «орлята» уже никак не догонят «пиратов».

4-я позиция по итогам чемпионата Франции позволит «Бресту» начать выступления в ЛЧ с 3-го раунда квалификации. Однако подопечные Эрика Руа могут занять и 3-ю строчку, которая дает право отправиться в основной раунд главного еврокубкового клубного турнира.

У «Лилля», который идет на 3-м месте, также 58 баллов. Все решится в последнем туре Лиги 1. 19 мая «Брест» сыграет против «Тулузы» на выезде, а «Лилль» дома встретится с «Ниццей».

От Франции в ЛЧ 24/25 отправится 3 команды напрямую. Уже известны две из них: «ПСЖ» и «Монако».

Таблица Лиги 1 2023/24