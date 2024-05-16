Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
«Брест» уже не опустится ниже 4-го места в таблице Лиги 1 2023/24
Французский «Брест» впервые в истории квалифицировался в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов 2024/25!
Это случилось после того, как «Ницца» в 32-м туре Лиги 1 2023/24 уступила «ПСЖ» 1:2. Сейчас у «Бреста» 4-е место и 58 очков. У «Ниццы» 54 пункта за 1 тур до завершения сезона, поэтому «орлята» уже никак не догонят «пиратов».
4-я позиция по итогам чемпионата Франции позволит «Бресту» начать выступления в ЛЧ с 3-го раунда квалификации. Однако подопечные Эрика Руа могут занять и 3-ю строчку, которая дает право отправиться в основной раунд главного еврокубкового клубного турнира.
У «Лилля», который идет на 3-м месте, также 58 баллов. Все решится в последнем туре Лиги 1. 19 мая «Брест» сыграет против «Тулузы» на выезде, а «Лилль» дома встретится с «Ниццей».
От Франции в ЛЧ 24/25 отправится 3 команды напрямую. Уже известны две из них: «ПСЖ» и «Монако».
Таблица Лиги 1 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|33
|21
|10
|2
|79 - 33
|73
|2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5
|Ницца
|33
|15
|9
|9
|38 - 27
|54
|6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43 - 35
|50
|7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|8
|Марсель
|33
|12
|11
|10
|50 - 40
|47
|9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52 - 44
|46
|10
|Реймс
|33
|12
|8
|13
|40 - 46
|44
|11
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42 - 43
|43
|12
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41 - 46
|40
|13
|Страсбург
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|39
|14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16
|Мец
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18
|Клермон
|33
|5
|10
|18
|26 - 55
|25
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