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Лига чемпионов
16 мая 2024, 08:16 |
1071
0

Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!

«Брест» уже не опустится ниже 4-го места в таблице Лиги 1 2023/24

16 мая 2024, 08:16 |
1071
0
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Брест» впервые в истории квалифицировался в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов 2024/25!

Это случилось после того, как «Ницца» в 32-м туре Лиги 1 2023/24 уступила «ПСЖ» 1:2. Сейчас у «Бреста» 4-е место и 58 очков. У «Ниццы» 54 пункта за 1 тур до завершения сезона, поэтому «орлята» уже никак не догонят «пиратов».

4-я позиция по итогам чемпионата Франции позволит «Бресту» начать выступления в ЛЧ с 3-го раунда квалификации. Однако подопечные Эрика Руа могут занять и 3-ю строчку, которая дает право отправиться в основной раунд главного еврокубкового клубного турнира.

У «Лилля», который идет на 3-м месте, также 58 баллов. Все решится в последнем туре Лиги 1. 19 мая «Брест» сыграет против «Тулузы» на выезде, а «Лилль» дома встретится с «Ниццей».

От Франции в ЛЧ 24/25 отправится 3 команды напрямую. Уже известны две из них: «ПСЖ» и «Монако».

Таблица Лиги 1 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 33 21 10 2 79 - 33 73
2 Монако 33 19 7 7 64 - 42 64
3 Лилль 33 16 10 7 50 - 32 58
4 Брест 33 16 10 7 50 - 34 58
5 Ницца 33 15 9 9 38 - 27 54
6 Ланс 33 14 8 11 43 - 35 50
7 Лион 33 15 5 13 47 - 54 50
8 Марсель 33 12 11 10 50 - 40 47
9 Ренн 33 12 10 11 52 - 44 46
10 Реймс 33 12 8 13 40 - 46 44
11 Тулуза 33 11 10 12 42 - 43 43
12 Монпелье 33 10 11 12 41 - 46 40
13 Страсбург 33 10 9 14 37 - 48 39
14 Нант 33 9 6 18 30 - 51 33
15 Гавр 33 7 11 15 33 - 43 32
16 Мец 33 8 5 20 35 - 56 29
17 Лорьян 33 6 8 19 38 - 66 26
18 Клермон 33 5 10 18 26 - 55 25
Полная таблица

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Брест (Франция) Лига чемпионов статистические расклады Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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