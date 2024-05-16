Лига чемпионов16 мая 2024, 07:46 | Обновлено 16 мая 2024, 08:39
1929
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Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Еще 3 путевки в главный еврокубковый турнир получили Астон Вилла, Селтик и Атлетико
16 мая 2024, 07:46 | Обновлено 16 мая 2024, 08:39
1929
0
Сейчас уже известны 23 клуба, которые точно сыграют в основном раунде Лиге чемпионов 2024/24.
14–15 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Астон Вилла», «Селтик» и «Атлетико» Мадрид.
Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:
- Арсенал (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Астон Вилла (Англия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Барселона (Испания)
- Жирона (Испания)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Байер Леверкузен (Германия)
- Бавария (Германия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Штутгарт (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Интер (Италия)
- Милан (Италия)
- Болонья (Италия)
- Ювентус (Италия)
- ПСЖ (Франция)
- Монако (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- Фейенорд (Нидерланды)
- Спортинг Лиссабон (Португалия)
- Селтик (Шотландия)
Кто заполнит оставшиеся слоты?
- 5-я команда из Италии (Аталанта, Рома или Лацио)
- 3-я команда из Франции (Лилль или Брест)
- 1-я команда из Бельгии (Андерлехт, Брюгге или Сен-Жилуаз)
- 1-я команда из Австрии (Штурм или РБ Зальцбург)
- Либо Аталанта как возможный победитель Лиги Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу
- Либо 6-е место от Германии (Айнтрахт или Хоффенхайм), если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов, либо Шахтер по клубному рейтингу
- 5 победителей квалификации по Пути чемпионов
- 2 победителя квалификации по Пути представителей лиг
Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):
- Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
- Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
- Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
- 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
- Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
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