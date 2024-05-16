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Лига чемпионов
16 мая 2024, 07:46 | Обновлено 16 мая 2024, 08:39
1929
0

Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

Еще 3 путевки в главный еврокубковый турнир получили Астон Вилла, Селтик и Атлетико

16 мая 2024, 07:46 | Обновлено 16 мая 2024, 08:39
1929
0
Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас уже известны 23 клуба, которые точно сыграют в основном раунде Лиге чемпионов 2024/24.

14–15 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Астон Вилла», «Селтик» и «Атлетико» Мадрид.

Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:

  • Арсенал (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Жирона (Испания)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Байер Леверкузен (Германия)
  • Бавария (Германия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Штутгарт (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Болонья (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Монако (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Фейенорд (Нидерланды)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия)
  • Селтик (Шотландия)

Кто заполнит оставшиеся слоты?

  • 5-я команда из Италии (Аталанта, Рома или Лацио)
  • 3-я команда из Франции (Лилль или Брест)
  • 1-я команда из Бельгии (Андерлехт, Брюгге или Сен-Жилуаз)
  • 1-я команда из Австрии (Штурм или РБ Зальцбург)
  • Либо Аталанта как возможный победитель Лиги Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу
  • Либо 6-е место от Германии (Айнтрахт или Хоффенхайм), если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов, либо Шахтер по клубному рейтингу
  • 5 победителей квалификации по Пути чемпионов
  • 2 победителя квалификации по Пути представителей лиг

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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