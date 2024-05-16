Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

Сейчас уже известны 23 клуба, которые точно сыграют в основном раунде Лиге чемпионов 2024/24.

14–15 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Астон Вилла», «Селтик» и «Атлетико» Мадрид.

Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:

Арсенал (Англия)

Арсенал (Англия) Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Астон Вилла (Англия)

Астон Вилла (Англия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Жирона (Испания)

Жирона (Испания) Атлетико Мадрид (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) Байер Леверкузен (Германия)

Байер Леверкузен (Германия) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) РБ Лейпциг (Германия)

РБ Лейпциг (Германия) Штутгарт (Германия)

Штутгарт (Германия) Боруссия Дортмунд (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) Интер (Италия)

Интер (Италия) Милан (Италия)

Милан (Италия) Болонья (Италия)

Болонья (Италия) Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Монако (Франция)

Монако (Франция) ПСВ (Нидерланды)

ПСВ (Нидерланды) Фейенорд (Нидерланды)

Фейенорд (Нидерланды) Спортинг Лиссабон (Португалия)

Спортинг Лиссабон (Португалия) Селтик (Шотландия)

Кто заполнит оставшиеся слоты?

5-я команда из Италии (Аталанта, Рома или Лацио)

3-я команда из Франции (Лилль или Брест)

1-я команда из Бельгии (Андерлехт, Брюгге или Сен-Жилуаз)

1-я команда из Австрии (Штурм или РБ Зальцбург)

Либо Аталанта как возможный победитель Лиги Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу

Либо 6-е место от Германии (Айнтрахт или Хоффенхайм), если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов, либо Шахтер по клубному рейтингу

по клубному рейтингу 5 победителей квалификации по Пути чемпионов

2 победителя квалификации по Пути представителей лиг

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):