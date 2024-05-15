Кто вышел в Лигу чемпионов? Определен победитель чемпионата Шотландии 23/24
«Селтик» в предпоследнем туре разбил «Килмарнок» и завоевал трофей первенства страны
15 мая состоялся матч 37-го тура чемпионата Шотландии 2023/24 между командами «Килмарнок» и «Селтик». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
Благодаря этой победе гранд шотландского футбола набрал 90 очков и выиграл первенство страны за 1 тур до завершения кампании. У ближайшего преследователя «Рейнджерс» 84 пункта, которому осталось провести только 1 поединок.
Таким образом, «Селтик» находится в зоне недосягаемости для своего соседа.
«Селтик» в 55-й раз выиграл чемпионат Шотландии. «Кельты» квалифицировались в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» начнет выступления в главном еврокубковом клубном турнире из 3-го раунда квалификации.
Чемпионат Шотландии. 37-й тур. 15 мая
Килмарнок – Селтик – 0:5
Голы: Айда, 5, Маэда, 12, Форрест, 35, О'Райли, 52, 71
Таблица чемпионата Шотландии 2023/24
A performance of CHAMPIONS! 🏆💚#KILCEL | #cinchPrem | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/LDityU0s6V— Celtic Football Club (@CelticFC) May 15, 2024
🏆 2021/22— Celtic Football Club (@CelticFC) May 15, 2024
🏆 2022/23
🆕 2023/24#CelticFC are crowned Champions of Scotland AGAIN! 🍀🏆
Three-In-A-Row for Glasgow's Green & White - Congratulations to Brendan and the Bhoys! 👏 pic.twitter.com/Ay8QmwyvRo
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