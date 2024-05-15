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15 мая 2024, 23:30 | Обновлено 15 мая 2024, 23:31
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Кто вышел в Лигу чемпионов? Определен победитель чемпионата Шотландии 23/24

«Селтик» в предпоследнем туре разбил «Килмарнок» и завоевал трофей первенства страны

15 мая 2024, 23:30 | Обновлено 15 мая 2024, 23:31
275
0
Кто вышел в Лигу чемпионов? Определен победитель чемпионата Шотландии 23/24
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая состоялся матч 37-го тура чемпионата Шотландии 2023/24 между командами «Килмарнок» и «Селтик». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Благодаря этой победе гранд шотландского футбола набрал 90 очков и выиграл первенство страны за 1 тур до завершения кампании. У ближайшего преследователя «Рейнджерс» 84 пункта, которому осталось провести только 1 поединок.

Таким образом, «Селтик» находится в зоне недосягаемости для своего соседа.

«Селтик» в 55-й раз выиграл чемпионат Шотландии. «Кельты» квалифицировались в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» начнет выступления в главном еврокубковом клубном турнире из 3-го раунда квалификации.

Чемпионат Шотландии. 37-й тур. 15 мая

Килмарнок – Селтик – 0:5

Голы: Айда, 5, Маэда, 12, Форрест, 35, О'Райли, 52, 71

Таблица чемпионата Шотландии 2023/24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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