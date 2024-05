Кто вышел в Лигу чемпионов? Определен победитель чемпионата Шотландии 23/24

15 мая состоялся матч 37-го тура чемпионата Шотландии 2023/24 между командами «Килмарнок» и «Селтик». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Благодаря этой победе гранд шотландского футбола набрал 90 очков и выиграл первенство страны за 1 тур до завершения кампании. У ближайшего преследователя «Рейнджерс» 84 пункта, которому осталось провести только 1 поединок.

Таким образом, «Селтик» находится в зоне недосягаемости для своего соседа.

«Селтик» в 55-й раз выиграл чемпионат Шотландии. «Кельты» квалифицировались в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» начнет выступления в главном еврокубковом клубном турнире из 3-го раунда квалификации.

Чемпионат Шотландии. 37-й тур. 15 мая

Килмарнок – Селтик – 0:5

Голы: Айда, 5, Маэда, 12, Форрест, 35, О'Райли, 52, 71

Таблица чемпионата Шотландии 2023/24

🆕 2023/24#CelticFC are crowned Champions of Scotland AGAIN! 🍀🏆



Three-In-A-Row for Glasgow's Green & White - Congratulations to Brendan and the Bhoys! 👏 pic.twitter.com/Ay8QmwyvRo