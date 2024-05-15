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  4. Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Англия
15 мая 2024, 00:30 |
448
2

Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов

Астон Вилла не опустится ниже 4-го места после поражения Тоттенхэма в матче с Ман Сити

15 мая 2024, 00:30 |
448
2
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
ФК Астон Вилла

«Астон Вилла» квалифицировалась в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ 2023/24.

Подопечные Унаи Эмери занимают четвертое место в таблице чемпионата Англии с 68 очками. У «шпор» в активе 63 пунктов. Командам осталось провести по одному поединку, поэтому «вилланы» находятся в зоне недосягаемости для коллектива Ангелоса Постекоглу.

«Астон Вилла» стала четвертой и последней командой, которая представит Англию в ЛЧ в следующем сезоне. Ранее участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.

Команды, которые уже вышли в Лигу чемпионов 2024/25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Octopus
Мой покойный дядя болельщик той Астон Виллы, чемпиона Англии 81 года и обладателя КЕЧ 82 года. Даже не знаю, где в совке он доставал инфу об английских командах в те времена.
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