Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Астон Вилла не опустится ниже 4-го места после поражения Тоттенхэма в матче с Ман Сити
«Астон Вилла» квалифицировалась в Лигу чемпионов 2024/25.
Это случилось после того, как «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ 2023/24.
Подопечные Унаи Эмери занимают четвертое место в таблице чемпионата Англии с 68 очками. У «шпор» в активе 63 пунктов. Командам осталось провести по одному поединку, поэтому «вилланы» находятся в зоне недосягаемости для коллектива Ангелоса Постекоглу.
«Астон Вилла» стала четвертой и последней командой, которая представит Англию в ЛЧ в следующем сезоне. Ранее участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».
«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.
Команды, которые уже вышли в Лигу чемпионов 2024/25
ASTON VILLA WILL PLAY IN THE 2024/25 UEFA CHAMPIONS LEAGUE! 😍 pic.twitter.com/lEJjyvkSoG— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 14, 2024
What a moment. 💜#UCL // @ChampionsLeague pic.twitter.com/jCZzjdCbin— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 14, 2024
🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾 pic.twitter.com/br40FviYYy— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 14, 2024
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