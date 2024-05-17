Источник: Заря погасила долг за выход в еврокубки в прошлом сезоне

Руководство луганской «Зари» погасило долг за выход команды в еврокубки в прошлом сезоне.

футбольный журналист Игорь Бурбас утверждает, что произошло вчера, 16 мая. Таким образом, в клубе уложились в обещанный до 19 мая срок.

Год назад луганская команда заняла третье место в УПЛ. Призовое место предполагало денежный бонус, ведь гарантировало групповой этап одного из евротурниров. Но даже выступив в нем, поступлений на счета игроки и тренеры до мая не получили.

Из-за этого конфликта в отношении премиальных произошел бойкот группой футболистов «Зари» матча УПЛ с «Динамо» в марте.