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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 23:47 | Обновлено 18 мая 2024, 00:35
268
0

Источник: Заря погасила долг за выход в еврокубки в прошлом сезоне

Группа футболистов Зари бойкотировала матч УПЛ против Динамо в марте

17 мая 2024, 23:47 | Обновлено 18 мая 2024, 00:35
268
0
Источник: Заря погасила долг за выход в еврокубки в прошлом сезоне
ФК Заря Луганск

Руководство луганской «Зари» погасило долг за выход команды в еврокубки в прошлом сезоне.

футбольный журналист Игорь Бурбас утверждает, что произошло вчера, 16 мая. Таким образом, в клубе уложились в обещанный до 19 мая срок.

Год назад луганская команда заняла третье место в УПЛ. Призовое место предполагало денежный бонус, ведь гарантировало групповой этап одного из евротурниров. Но даже выступив в нем, поступлений на счета игроки и тренеры до мая не получили.

Из-за этого конфликта в отношении премиальных произошел бойкот группой футболистов «Зари» матча УПЛ с «Динамо» в марте.

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Заря Луганск премиальные долги чемпионат Украины по футболу зарплаты Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря Евгений Геллер Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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