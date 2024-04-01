Игрок Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой

Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко рассказал, когда президент клуба Евгений Геллер пообещал рассчитаться с командой.

– Давайте дождемся 19 мая. 19 мая – это такая дата, где было сказано президентом, что он рассчитается с командой. Поэтому ждем 19 мая, а там увидим.

– В личной встрече президент сказал или это телефонный разговор был?

– Личная встреча была.

– И вы в коллективе решили поверить и доиграть до этой даты?

– Да.

Напомним, президент «Зари» Евгений Геллер до сих пор не выплатил игрокам обещанные премиальные за прошлый сезон, что вызвало бунт в коллективе. Вячеслав Чурко считался одним из главных инициаторов бойкота.