Игрок Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой
Вячеслав Чурко ждет 19 мая
Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко рассказал, когда президент клуба Евгений Геллер пообещал рассчитаться с командой.
– Давайте дождемся 19 мая. 19 мая – это такая дата, где было сказано президентом, что он рассчитается с командой. Поэтому ждем 19 мая, а там увидим.
– В личной встрече президент сказал или это телефонный разговор был?
– Личная встреча была.
– И вы в коллективе решили поверить и доиграть до этой даты?
– Да.
Напомним, президент «Зари» Евгений Геллер до сих пор не выплатил игрокам обещанные премиальные за прошлый сезон, что вызвало бунт в коллективе. Вячеслав Чурко считался одним из главных инициаторов бойкота.
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