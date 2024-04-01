Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 12:02 |
659
1

Игрок Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой

Вячеслав Чурко ждет 19 мая

01 апреля 2024, 12:02 |
659
1
Игрок Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой
ФК Заря. Вячеслав Чурко

Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко рассказал, когда президент клуба Евгений Геллер пообещал рассчитаться с командой.

– Давайте дождемся 19 мая. 19 мая – это такая дата, где было сказано президентом, что он рассчитается с командой. Поэтому ждем 19 мая, а там увидим.

– В личной встрече президент сказал или это телефонный разговор был?

– Личная встреча была.

– И вы в коллективе решили поверить и доиграть до этой даты?

– Да.

Напомним, президент «Зари» Евгений Геллер до сих пор не выплатил игрокам обещанные премиальные за прошлый сезон, что вызвало бунт в коллективе. Вячеслав Чурко считался одним из главных инициаторов бойкота.

По теме:
Артур МИКИТИШИН: «Мы знали, что против Вереса будет нелегко»
Владислав КАБАЕВ: «В каждой игре нам нужен результат»
Джихад БИЗИМАНА: «Все 8 последних матчей чемпионата будут тяжелыми»
Вячеслав Чурко Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Геллер зарплаты финансы премиальные долги
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Футбол | 31 марта 2024, 22:01 1
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика

Артем помог «красно-белым» обыграть «Бетис» со счетом 3:2 в 30-м туре Ла Лиги

Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01 апреля 2024, 11:33 7
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Хавбек «Шахтера» поздравил вингера «Динамо»

Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Футбол | 31.03.2024, 20:55
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе
Футбол | 01.04.2024, 12:44
Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе
Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Футбол | 31.03.2024, 19:38
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Обещанного три года ждут! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем