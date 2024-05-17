С ассистом Роналду. Аль-Наср упустил победу над Аль-Хилялем на 90+10 мин

Вечером 17 мая прошел матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Хотя результат уже не влиял на турнирное положение, два гранда саудовского футбола устроили зарубу с драматичной развязкой.

«Аль-Наср» повел в счете уже на 1-й минуте – сыграла португальская связка. Гол забил Отавио, которому ассистировал звездный Криштиану Роналду.

Однако хозяева поля упустили победу на 90+10 минуте. Серб Александар Митрович с пенальти сравнял счет в компенсированное время и принес ничью своей команде (1:1).

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (90 очков), Аль-Наср (78), Аль-Ахли (58), Аль-Таавун (52), Аль-Иттихад (51).

В списке лучших бомбардиров сезона в саудовской лиге Роналду, забивший 33 гола, опережает Митровича (27).

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Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур, 17 мая

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Гол: Отавио, 1 – Митрович, 90+10 (пен)

Дамак – Аль-Фейха – 1:1

Голы: Солан, 79 – Сакала, 42 (пен)

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 1:1

Голы: Давран, 86 – Аль-Зубайди, 48

Незабитый пенальти: Токо-Экамби, 43 (Аль-Иттифак)

Турнирная таблица