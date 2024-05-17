С ассистом Роналду. Аль-Наср упустил победу над Аль-Хилялем на 90+10 мин
Александар Митрович с пенальти сравнял счет в компенсированное время
Вечером 17 мая прошел матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
Хотя результат уже не влиял на турнирное положение, два гранда саудовского футбола устроили зарубу с драматичной развязкой.
«Аль-Наср» повел в счете уже на 1-й минуте – сыграла португальская связка. Гол забил Отавио, которому ассистировал звездный Криштиану Роналду.
Однако хозяева поля упустили победу на 90+10 минуте. Серб Александар Митрович с пенальти сравнял счет в компенсированное время и принес ничью своей команде (1:1).
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (90 очков), Аль-Наср (78), Аль-Ахли (58), Аль-Таавун (52), Аль-Иттихад (51).
В списке лучших бомбардиров сезона в саудовской лиге Роналду, забивший 33 гола, опережает Митровича (27).
Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур, 17 мая
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1
Гол: Отавио, 1 – Митрович, 90+10 (пен)
Дамак – Аль-Фейха – 1:1
Голы: Солан, 79 – Сакала, 42 (пен)
Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 1:1
Голы: Давран, 86 – Аль-Зубайди, 48
Незабитый пенальти: Токо-Экамби, 43 (Аль-Иттифак)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|32
|29
|3
|0
|96 - 21
|90
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|32
|25
|3
|4
|94 - 38
|78
|3
|Аль-Ахли Джидда
|31
|17
|7
|7
|61 - 34
|58
|4
|Аль-Таавун
|31
|14
|10
|7
|48 - 34
|52
|5
|Аль-Иттихад
|32
|15
|6
|11
|57 - 49
|51
|6
|Аль-Иттифак
|32
|11
|12
|9
|42 - 33
|45
|7
|Аль-Фейха
|32
|11
|10
|11
|43 - 50
|43
|8
|Аль-Фатех
|32
|11
|9
|12
|53 - 51
|42
|9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|31
|11
|8
|12
|42 - 38
|41
|10
|Дамак
|32
|10
|10
|12
|42 - 40
|40
|11
|Аль-Халидж
|32
|9
|10
|13
|34 - 43
|37
|12
|Аль-Раед
|32
|9
|8
|15
|40 - 48
|35
|13
|Аль-Вахда Мекка
|32
|10
|5
|17
|43 - 57
|35
|14
|Аль-Таи
|32
|8
|7
|17
|33 - 59
|31
|15
|Аль-Рияд
|31
|7
|9
|15
|28 - 53
|30
|16
|Аль-Ахдуд
|32
|8
|5
|19
|30 - 51
|29
|17
|Абха
|31
|8
|5
|18
|34 - 79
|29
|18
|Аль-Хазм
|31
|3
|11
|17
|30 - 72
|20
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