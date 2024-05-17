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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
17.05.2024 21:00 – FT 1 : 1
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Саудовская Аравия
17 мая 2024, 23:23 | Обновлено 17 мая 2024, 23:41
388
0

С ассистом Роналду. Аль-Наср упустил победу над Аль-Хилялем на 90+10 мин

Александар Митрович с пенальти сравнял счет в компенсированное время

17 мая 2024, 23:23 | Обновлено 17 мая 2024, 23:41
388
0
С ассистом Роналду. Аль-Наср упустил победу над Аль-Хилялем на 90+10 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Митрович

Вечером 17 мая прошел матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Хотя результат уже не влиял на турнирное положение, два гранда саудовского футбола устроили зарубу с драматичной развязкой.

«Аль-Наср» повел в счете уже на 1-й минуте – сыграла португальская связка. Гол забил Отавио, которому ассистировал звездный Криштиану Роналду.

Однако хозяева поля упустили победу на 90+10 минуте. Серб Александар Митрович с пенальти сравнял счет в компенсированное время и принес ничью своей команде (1:1).

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (90 очков), Аль-Наср (78), Аль-Ахли (58), Аль-Таавун (52), Аль-Иттихад (51).

В списке лучших бомбардиров сезона в саудовской лиге Роналду, забивший 33 гола, опережает Митровича (27).

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур, 17 мая

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Гол: Отавио, 1 – Митрович, 90+10 (пен)

Дамак – Аль-Фейха – 1:1

Голы: Солан, 79 – Сакала, 42 (пен)

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 1:1

Голы: Давран, 86 – Аль-Зубайди, 48

Незабитый пенальти: Токо-Экамби, 43 (Аль-Иттифак)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 32 29 3 0 96 - 21 90
2 Аль-Наср Эр-Рияд 32 25 3 4 94 - 38 78
3 Аль-Ахли Джидда 31 17 7 7 61 - 34 58
4 Аль-Таавун 31 14 10 7 48 - 34 52
5 Аль-Иттихад 32 15 6 11 57 - 49 51
6 Аль-Иттифак 32 11 12 9 42 - 33 45
7 Аль-Фейха 32 11 10 11 43 - 50 43
8 Аль-Фатех 32 11 9 12 53 - 51 42
9 Аль-Шабаб Эр-Рияд 31 11 8 12 42 - 38 41
10 Дамак 32 10 10 12 42 - 40 40
11 Аль-Халидж 32 9 10 13 34 - 43 37
12 Аль-Раед 32 9 8 15 40 - 48 35
13 Аль-Вахда Мекка 32 10 5 17 43 - 57 35
14 Аль-Таи 32 8 7 17 33 - 59 31
15 Аль-Рияд 31 7 9 15 28 - 53 30
16 Аль-Ахдуд 32 8 5 19 30 - 51 29
17 Абха 31 8 5 18 34 - 79 29
18 Аль-Хазм 31 3 11 17 30 - 72 20
Полная таблица

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Александар Митрович Отавио Дамак Аль-Фейха Аль-Иттифак Аль-Ахдуд Карл Токо-Экамби
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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