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Саудовская Аравия
16 мая 2024, 23:41 | Обновлено 16 мая 2024, 23:53
186
0

Команда Йовичевича вырвала победу и фактически спаслась от вылета

16 мая состоялись три матча 32-го тура Саудовской Аравии

16 мая 2024, 23:41 | Обновлено 16 мая 2024, 23:53
186
0
Команда Йовичевича вырвала победу и фактически спаслась от вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

16 мая состоялись три матча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад без травмированного француза Карима Бензема сыграл вничью на выезде с клубом Аль-Халидж (1:1) и замыкает топ-5 лиги.

Аль-Раед под руководством хорвата Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, вырвал в гостях победу у клуба Аль-Вахда (1:0) и фактически спасся от вылета

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (89 очков), Аль-Наср (77), Аль-Ахли (58), Аль-Таавун (52), Аль-Иттихад (51).

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур, 16 мая

Аль-Таи – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Бауэр, 12, Менса, 83, 90+10 – Джанини, 4

Аль-Вахда – Аль-Раед – 0:1

Гол: Эль-Беркауи, 86

Аль-Халидж – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Шериф, 81 – Аль-Шанкити, 45+3

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Игор Йовичевич Карим Бензема Аль-Таи Аль-Фатех Аль-Вахда Мекка Аль-Раед Аль-Халидж Аль-Иттихад Джидда
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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