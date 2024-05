Роналду снова без титула. Известен чемпион Саудовской Аравии 2023/24

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии сезона 2023/24.

Сегодня, в матче 31-го тура «лидеры» обыграли на домашнем поле «Аль-Хазем» со счетом 4:1.

«Аль-Хиляль» набрал 89 очков и уже недостижим для клуба «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду. Звездный португалец второй раз подряд занял второе место с командой в саудовской лиге.

«Аль-Хиляль» выиграл 19-й чемпионский титул, что является самым большим количеством в истории чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 31-й тур.

Аль-Хиляль – Аль-Хазем – 4:1

Голы: Митрович, 15 (пен.), 45+3, Аль Жувайд, 39 (аг), Милинкович-Савич, 45+6 – Селемани, 34

Аль-Райед – Аль-Таи – 1:1

​​Голы: Фузаир, 51 – Альнахли, 29

🏆 #AlHilal is the CHAMPION of Roshn Saudi League for the 19th time, the 68th title in the history 👏🏻

Congratulations 💪🏻💙#CHAMP19NS 🥇 #AlHilal68 ✅ pic.twitter.com/iQYfdZzISL