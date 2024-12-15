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15 декабря 2024, 15:04 | Обновлено 15 декабря 2024, 15:05
906
0

Роналду даже не в топ-5. Названы лучшие пенальтисты в истории футбола

Признание получил Рики Ламберт

15 декабря 2024, 15:04 | Обновлено 15 декабря 2024, 15:05
906
0
Роналду даже не в топ-5. Названы лучшие пенальтисты в истории футбола
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 12 лучших исполнителей пенальти в истории футбола.

Тройку топа открыл легендарный английский нападающий Алан Ширер. Лучший бомбардир в истории Английской Премьер-лиги за свою карьеру пробил 78 одиннадцатиметровых, реализовав 72 из них (процент реализации – 92%).

На втором месте с процентом реализации 93% расположился культовый нидерландский форвард Марко ван Бастен. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» из-за травм попрощался с футболом в возрасте 30 лет, но до завершения карьеры успел пробить 55 пенальти, реализовав 51 удар.

Лучшим пенальтистом в истории футбола признан англичанин Рики Ламберта. Этот нападающий никогда не хватал звезд с неба, ведь единственный статусный клуб в его карьере это «Ливерпуль», где он поиграл всего лишь год, но всегда Рики умел пробивать пенальти – на его счету 51 гол с 11-метровой отметки за 54 попытки. Это означает, что процент реализации пенальти у Ламберта составляет 94%.

Интересно, что легендарный Криштиану Роналду, которого часто критикуют за большое количество голов с пенальти, не попал даже в пятерку топа. Он реализовал 85% своих ударов (169 из 200), что оставляет его лишь на 10-м месте топа.

Топ-12 лучших пенальтистов в истории футбола (как минимум 50 попыток):

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Рики Ламберт Марко ван Бастен Алан Ширер Марио Балотелли Бруну Фернандеш Рожерио Сени Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Гарри Кейн Криштиану Роналду Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард пенальти статистика рейтинг GiveMeSport
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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