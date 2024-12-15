Роналду даже не в топ-5. Названы лучшие пенальтисты в истории футбола

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 12 лучших исполнителей пенальти в истории футбола.

Тройку топа открыл легендарный английский нападающий Алан Ширер. Лучший бомбардир в истории Английской Премьер-лиги за свою карьеру пробил 78 одиннадцатиметровых, реализовав 72 из них (процент реализации – 92%).

На втором месте с процентом реализации 93% расположился культовый нидерландский форвард Марко ван Бастен. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» из-за травм попрощался с футболом в возрасте 30 лет, но до завершения карьеры успел пробить 55 пенальти, реализовав 51 удар.

Лучшим пенальтистом в истории футбола признан англичанин Рики Ламберта. Этот нападающий никогда не хватал звезд с неба, ведь единственный статусный клуб в его карьере это «Ливерпуль», где он поиграл всего лишь год, но всегда Рики умел пробивать пенальти – на его счету 51 гол с 11-метровой отметки за 54 попытки. Это означает, что процент реализации пенальти у Ламберта составляет 94%.

Интересно, что легендарный Криштиану Роналду, которого часто критикуют за большое количество голов с пенальти, не попал даже в пятерку топа. Он реализовал 85% своих ударов (169 из 200), что оставляет его лишь на 10-м месте топа.

Топ-12 лучших пенальтистов в истории футбола (как минимум 50 попыток):