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Англия
16 декабря 2024, 10:33 | Обновлено 16 декабря 2024, 10:34
571
0

Экзотично. Команду из АПЛ возглавит коуч клуба из Саудовской Аравии

Витор Перейра станет тренером «Вулверхэмптон»

16 декабря 2024, 10:33 | Обновлено 16 декабря 2024, 10:34
571
0
Экзотично. Команду из АПЛ возглавит коуч клуба из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Перейра

Португальский тренер «Аль-Шабаба» Витор Перейра станет тренером «Вулверхэмптона», сообщает Давид Орнштейн.

По информации источника, между коуче и английским клубом договоренность готова, единственным обсуждаемым вопросом является сумма, которую необходимо будет заплатить за переезд коуча в Англию.

На посту главного тренера «волков» Витор Перейра сменит Гари О'Нила, который был уволен после поражения от «Ипсвича».

Ранее сообщалось, что Пушич может стать сменщиком тренера, которого сватают в «Вулверхэмптон».

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Витор Перейра Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Аль-Шабаб назначение тренера Гари О'Нил
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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