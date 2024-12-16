Экзотично. Команду из АПЛ возглавит коуч клуба из Саудовской Аравии

Португальский тренер «Аль-Шабаба» Витор Перейра станет тренером «Вулверхэмптона», сообщает Давид Орнштейн.

По информации источника, между коуче и английским клубом договоренность готова, единственным обсуждаемым вопросом является сумма, которую необходимо будет заплатить за переезд коуча в Англию.

На посту главного тренера «волков» Витор Перейра сменит Гари О'Нила, который был уволен после поражения от «Ипсвича».

Ранее сообщалось, что Пушич может стать сменщиком тренера, которого сватают в «Вулверхэмптон».