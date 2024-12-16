Англия16 декабря 2024, 10:33 | Обновлено 16 декабря 2024, 10:34
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Экзотично. Команду из АПЛ возглавит коуч клуба из Саудовской Аравии
Витор Перейра станет тренером «Вулверхэмптон»
16 декабря 2024, 10:33 | Обновлено 16 декабря 2024, 10:34
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Португальский тренер «Аль-Шабаба» Витор Перейра станет тренером «Вулверхэмптона», сообщает Давид Орнштейн.
По информации источника, между коуче и английским клубом договоренность готова, единственным обсуждаемым вопросом является сумма, которую необходимо будет заплатить за переезд коуча в Англию.
На посту главного тренера «волков» Витор Перейра сменит Гари О'Нила, который был уволен после поражения от «Ипсвича».
Ранее сообщалось, что Пушич может стать сменщиком тренера, которого сватают в «Вулверхэмптон».
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