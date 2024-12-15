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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 23:46 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:47
1724
14

Пушич может заменить легендарного тренера в Турции, которого сватают в АПЛ

К боснийцу присматривается «Фенербахче»

15 декабря 2024, 23:46 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:47
1724
14
Пушич может заменить легендарного тренера в Турции, которого сватают в АПЛ
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич в ближайшее время может покинуть свой пост.

Вызвано это не только негативными результатами «горняков», которые сегодня перед зимней паузой в национальном чемпионате проиграли «Полесью» (0:1), но и интересом к боснийцу со стороны других клубов.

В частности, по нашей информации, кандидатура Пушича рассматривается в качестве приоритетной руководством «Фенербахче» на тот случай, если из клуба уйдет нынешний наставник «желтых канареек» Жозе Моуриньо.

Интерес к Моуриньо проявляет клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», который якобы уже сделал предложение туркам на 5 миллионов фунтов, чтобы те согласились отпустить португальца на Туманный Альбион.

Ранее сообщалось, что Пушич может быть уволен из «Шахтера», а на его место придет нынешний спортивный директор «горняков» Дарио Срна.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Жозе Моуриньо Фенербахче назначение тренера Вулверхэмптон инсайд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 14
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Remark
Ніт! 
Тренер на вагу золота!
Такий діамант Шахтар не відпустить.
Навіть не мрійте!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
Судаков говорил, что ему Пушич за 5 минут все объяснил и стало все понятно.
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+3
Андрій Шевченко
Ні, нехай залишається - маріна верим, марерим !!!
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+1
Hungarian 4 sticks🤣
Шляпаре очка с дыр очки👉👌 мечтает о трабзоне и Турции😋 можешь пушка вместе с ним поехать
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0
Falko
Кроти, ви не вболівальники, ви глорики. Як усе добре, то і Пушик найкращий. А як в людини локально-тимчасові складності (а з ким не буває), так відразу його - сцяними шматами. Ні щоби підтримати у важку хвилину. Він же не 8 із 11 останніх матчів програв. Дайте працювати, найвкусніший Шахтар в цілій історії за рік не будується.
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0
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serhiy
Ого. вПушич йде на повишення. Кроти - не відпускайте ,там контракт - відпускні великі ! )
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Лига
Давай беги сам лучше куда подальше с богом  то у ахмета не хватит терпения, и своим ногами не убежишь
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-4
ТвояМамка
Пофиг куда уйдёт, лишь бы отсюда свалил)
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-4
P. Diddy
Это не игроки сливали идиота Пушича, а он идиот сливал Шахтёр, чтобы сбежать.
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-5
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