Пушич может заменить легендарного тренера в Турции, которого сватают в АПЛ
К боснийцу присматривается «Фенербахче»
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич в ближайшее время может покинуть свой пост.
Вызвано это не только негативными результатами «горняков», которые сегодня перед зимней паузой в национальном чемпионате проиграли «Полесью» (0:1), но и интересом к боснийцу со стороны других клубов.
В частности, по нашей информации, кандидатура Пушича рассматривается в качестве приоритетной руководством «Фенербахче» на тот случай, если из клуба уйдет нынешний наставник «желтых канареек» Жозе Моуриньо.
Интерес к Моуриньо проявляет клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», который якобы уже сделал предложение туркам на 5 миллионов фунтов, чтобы те согласились отпустить португальца на Туманный Альбион.
Ранее сообщалось, что Пушич может быть уволен из «Шахтера», а на его место придет нынешний спортивный директор «горняков» Дарио Срна.
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