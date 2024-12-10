Клуб АПЛ срочно хочет выкупить Моуриньо у Фенербахче. Известно, за сколько

Английский клуб Вулверхэмптон хочет забрать у турецкого Фенербахче их главного тренера Жозе Моуриньо.

Вулвз сделали предложение желтым канарейкам в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает издание Marca в Турции. Реакция руководства Фенербахче пока неизвестна.

Вулверхэмптон, который идет на 19-м месте в таблице чемпионата Англии из 20, в срочном порядке хочет переманить 61-летнего португальского специалиста для улучшения результатов. Сейчас коучем волков является Гари О'Нил.

Моуриньо летом 2024 подписал контракт с турецким грандом до лета 2026 года с зарплатой в 10,5 млн евро.

Жозе открыто выражает свое недовольство футболом в Турции, и еще в ноябре он сделал комментарии, заявив, что Галатасарай является фаворитом. А недавно в интервью местным СМИ сказал, что «никто за границей не хочет смотреть турецкую лигу» .

Сейчас Фенербахче занимает второе место в таблице чемпионата Турции с 32 очками. У лидера Галатасарая 38 пунктов.