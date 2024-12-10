Клуб АПЛ срочно хочет выкупить Моуриньо у Фенербахче. Известно, за сколько
Вулверхэмптон намерен переманить португальского тренера за 5 миллионов фунтов стерлингов
Английский клуб Вулверхэмптон хочет забрать у турецкого Фенербахче их главного тренера Жозе Моуриньо.
Вулвз сделали предложение желтым канарейкам в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает издание Marca в Турции. Реакция руководства Фенербахче пока неизвестна.
Вулверхэмптон, который идет на 19-м месте в таблице чемпионата Англии из 20, в срочном порядке хочет переманить 61-летнего португальского специалиста для улучшения результатов. Сейчас коучем волков является Гари О'Нил.
Моуриньо летом 2024 подписал контракт с турецким грандом до лета 2026 года с зарплатой в 10,5 млн евро.
Жозе открыто выражает свое недовольство футболом в Турции, и еще в ноябре он сделал комментарии, заявив, что Галатасарай является фаворитом. А недавно в интервью местным СМИ сказал, что «никто за границей не хочет смотреть турецкую лигу» .
Сейчас Фенербахче занимает второе место в таблице чемпионата Турции с 32 очками. У лидера Галатасарая 38 пунктов.
💥💥💥 ÖZEL - SON DAKİKA BOMBA:— As Marca (@asmarcatr) December 10, 2024
Wolverhampton kulübü, Jose Mourinho’yu transfer etmek için Fenerbahçe’ye £5M teklif yaptı. #wwfc
🐺 Premier Lig’de sondan ikinci sırada olan Wolves, bir an evvel Mourinho’yu takımın başına getirmek istiyor. #Wolves pic.twitter.com/QJ1Z1NHrMQ
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