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  4. Клуб АПЛ срочно хочет выкупить Моуриньо у Фенербахче. Известно, за сколько
Англия
10 декабря 2024, 21:26 |
2021
2

Клуб АПЛ срочно хочет выкупить Моуриньо у Фенербахче. Известно, за сколько

Вулверхэмптон намерен переманить португальского тренера за 5 миллионов фунтов стерлингов

10 декабря 2024, 21:26 |
2021
2
Клуб АПЛ срочно хочет выкупить Моуриньо у Фенербахче. Известно, за сколько
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Английский клуб Вулверхэмптон хочет забрать у турецкого Фенербахче их главного тренера Жозе Моуриньо.

Вулвз сделали предложение желтым канарейкам в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает издание Marca в Турции. Реакция руководства Фенербахче пока неизвестна.

Вулверхэмптон, который идет на 19-м месте в таблице чемпионата Англии из 20, в срочном порядке хочет переманить 61-летнего португальского специалиста для улучшения результатов. Сейчас коучем волков является Гари О'Нил.

Моуриньо летом 2024 подписал контракт с турецким грандом до лета 2026 года с зарплатой в 10,5 млн евро.

Жозе открыто выражает свое недовольство футболом в Турции, и еще в ноябре он сделал комментарии, заявив, что Галатасарай является фаворитом. А недавно в интервью местным СМИ сказал, что «никто за границей не хочет смотреть турецкую лигу» .

Сейчас Фенербахче занимает второе место в таблице чемпионата Турции с 32 очками. У лидера Галатасарая 38 пунктов.

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Гари О'Нил Вулверхэмптон Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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DaVinci
Цікаво скільки старий зіб'є з турків за такий трансфер)
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Gargantua81
надо сразу готовить двадцатку за досрочный разрыв контракта потом
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