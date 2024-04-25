Клоппа не ждут? Бавария предлагает Рангнику долгосрочный контракт

«Бавария» предлагает Ральфу Рангнику контракт до 2026 или 2027 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Это означает, что Рангник не будет для «Баварии» временным тренером на один год. Ранее сообщалось о том, что летом 2025 года «Бавария» хочет пригласить Юргена Клоппа.

Сейчас Рангник возглавляет сборную Австрии. Австрийская федерация футбола получит за досрочное расторжение контракта компенсацию в 2-3 миллиона евро.

На посту главного тренера «Баварии» Рангник может заменить Томаса Тухеля, который будет уволен в конце сезона.