Три городе в ауте. УЕФА перенесет часть игр в Лондон. Затронет ли Украину?

Лондонский «Уэмбли» получит больше матчей Евро-2020, поскольку УЕФА вознаградит Футбольную ассоциацию Англии (FA) за ключевую роль в отмене Европейской Суперлиги (ESL).

Уже известно, что испанский город Бильбао не примет матчи Евро-2020, о чем УЕФА оповестил городских чиновников. В сообщении на сайте городского совета Бильбао говорится: «УЕФА официально сообщил, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион «Сан-Мамес» из списка стадионов чемпионата Европы 2020». В Бильбао были запланированы матчи Испании в группе E против Польши, Швеции и Словакии. Местные организаторы пригрозили подать в суд на УЕФА за ее «одностороннее» решение.

Ожидается, что Дублин будет исключен из числа 12 городов-хозяев в течение следующих 24 часов, поскольку власти города не смогли уложиться в крайний срок, установленный УЕФА для предоставления гарантий по посещению матчей зрителями. В Дублине не готовы гарантировать участие города в Евро, так как Ирландия проиграла квалификацию.

Немецкий Мюнхен – это еще один город-хозяин, который находится под сомнением. Судя по твитам от УЕФА, и Германия может не увидеть Евро-2020 на стадионе «Баварии». Решение будет принято 23 апреля, информирует The Telegraph.

Матчи сборной Англии на чемпионате Европы полностью будут сыграны на «Уэмбли» после того, как фиаско ESL сорвало заявку арены «Тоттенхэм Хотспур» на проведение дополнительных матчей. «Тоттенхэм» дал понять УЕФА, что они будут готовы провести дополнительные матчи, но теперь ни один из матчей не будет отдан клубу, который подвергнется санкциям со стороны руководящего органа европейского футбола за регистрацию в Суперлиге.

У Лондона уже есть наибольшее количество игр на турнире: три групповых матча, игра 1/8 финала, полуфинал и финал. На 29 июня арене будет предоставлен восьмой матч – в 1/8 финала с участием победителя группы сборной Англии, что может означать, что команда Гарета Саутгейта сыграет все, кроме одной игры на «Уэмбли» (это будет почти повторением Евро-96).

«Уэмбли» не получит все дополнительные матчи из Дублина, а вот России наверняка будет предоставлен один, а может даже все групповые матчи, которые должны были проводиться в Ирландии. Эти игры несколько расходятся с поединками группы на «Уэмбли», а вот Санкт-Петербург готов проводить все матчи с заполненностью трибун на 50%.

Интересно, что Великобритания может подать заявку на чемпионат мира 2030 года, хотя ранее УЕФА не поддерживала такой шаг, отдавая приоритет заявке от Испании и Португалии.

9 из 12 городов-организаторов Евро-2020 уже дали подтверждения относительно минимальной вместимости, при этом Уэмбли подтвердил, что 25% зрителей (около 22,5 тысяч болельщиков) смогут присутствовать на первых трех матчах группового этапа и поединке 1/8 финала. Также есть надежда, что больше фанатов смогут посетить полуфинал и финал.

Что касается сборной Украины, то матчи группы С пройдут в Бухаресте и Амстердаме, как и планировалось ранее.

Евро-2020. Группа С

1 тур, 13 июня

2 тур, 17 июня

3 тур, 21 июня

