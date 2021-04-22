ОФИЦИАЛЬНО. Испанский город Бильбао не примет матчи Евро-2020

23 апреля УЕФА окончательно назовет города-хозяева Евро-2020

  • 22.04.2021 00:39
  • 154 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский город Бильбао не примет матчи Евро-2020
© УЕФА

Испанский город Бильбао не примет матчи Евро-2020, о чем УЕФА оповестил городских чиновников.

В сообщении на сайте городского совета Бильбао говорится: «УЕФА официально сообщил, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион «Сан-Мамес» из списка стадионов чемпионата Европы 2020».

Власти города планируют подать в суд на УЕФА. 23 апреля УЕФА окончательно назовет города-хозяева Евро-2020.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 22.04.2021 00:48
    0
    Еще понимаю если бы это был Мадрид, А Бильбао то за что...
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    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 22.04.2021 00:48
    0
    Еще понимаю если бы это был Мадрид, А Бильбао то за что...
    Ссылка
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