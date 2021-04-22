ОФИЦИАЛЬНО. Испанский город Бильбао не примет матчи Евро-2020

Испанский город Бильбао не примет матчи Евро-2020, о чем УЕФА оповестил городских чиновников.
В сообщении на сайте городского совета Бильбао говорится: «УЕФА официально сообщил, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион «Сан-Мамес» из списка стадионов чемпионата Европы 2020».
Власти города планируют подать в суд на УЕФА. 23 апреля УЕФА окончательно назовет города-хозяева Евро-2020.
OFICIAL ❌ La UEFA confirma que Bilbao se queda sin Eurocopa https://t.co/cMvJ4CWajq #Euro2020— MARCA (@marca) April 21, 2021
Источник — Marca
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