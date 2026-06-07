Ужасное дежавю. Остановка сердца: что случилось с Эриксеном на Евро-2020

7 июня 2026 года 34-летний хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен, судя по всему, потерял сознание во время товарищеского матча против команды Украины. Инциндент произошел в середине второго тайма – Эриксен сумел самостоятельно покинуть поле, а игра была отменена.

Это не первый ужасный случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у Кристиана остановилось сердце в поединке Евро-2020 между национальными командами Дании и Финляндии.

Тогда врачи около 9 минут оказывали Эриксену помощь прямо на поле, делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиан был унесен с поля и доставлен в госпиталь.

У Эриксена случился сердечный приступ. Кристиану была проведена сердечно-легочная реанимация. Врачи сборной Дании заявили, что игроку установят кардиостимулятор.

Кристиан вернулся к тренировкам в декабре 2021 года, а первый матч провел в феврале 2022 за английский Брентфорд.

Что касается ситуации, которая случилось во время матча Дании и Украины, то пока что новой информации нет. Как сообщают датские СМИ, Эриксен в сознании. Новости ожидаются.

В такие моменты футбол уходит на второй план... Кристиан, здоровья!

ВИДЕО. Ужасные кадры. У Эриксена случился сердечный приступ во время матча Евро-2020 (11.06.2021)

ФОТО. Эриксен потерял сознания во время товарищеского матча сборных Дании и Украины (07.06.2026)

ФОТО: UA-Football