Ужасное дежавю. Остановка сердца: что случилось с Эриксеном на Евро-2020
11 июня 2021 года Кристиан потерял сознания в матче сборных Дании и Финляндии
7 июня 2026 года 34-летний хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен, судя по всему, потерял сознание во время товарищеского матча против команды Украины. Инциндент произошел в середине второго тайма – Эриксен сумел самостоятельно покинуть поле, а игра была отменена.
Это не первый ужасный случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у Кристиана остановилось сердце в поединке Евро-2020 между национальными командами Дании и Финляндии.
Тогда врачи около 9 минут оказывали Эриксену помощь прямо на поле, делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиан был унесен с поля и доставлен в госпиталь.
У Эриксена случился сердечный приступ. Кристиану была проведена сердечно-легочная реанимация. Врачи сборной Дании заявили, что игроку установят кардиостимулятор.
Кристиан вернулся к тренировкам в декабре 2021 года, а первый матч провел в феврале 2022 за английский Брентфорд.
Что касается ситуации, которая случилось во время матча Дании и Украины, то пока что новой информации нет. Как сообщают датские СМИ, Эриксен в сознании. Новости ожидаются.
В такие моменты футбол уходит на второй план... Кристиан, здоровья!
ВИДЕО. Ужасные кадры. У Эриксена случился сердечный приступ во время матча Евро-2020 (11.06.2021)
ФОТО. Эриксен потерял сознания во время товарищеского матча сборных Дании и Украины (07.06.2026)
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