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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 21:40 | Обновлено 07 июня 2026, 21:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене

Футболист находится в стабильном состоянии

07 июня 2026, 21:40 | Обновлено 07 июня 2026, 21:41
12401
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ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Футбольная ассоциация Дании обнародовала официальную информацию о состоянии Кристиана Эриксена после инцидента во время матча против Украины.

В заявлении говорится, что полузащитник пришел в сознание и находится в стабильном состоянии с учетом обстоятельств. Также подтверждено, что матч между сборными Дании и Украины был окончательно отменен.

«Кристиан Эриксен в сознании и чувствует себя стабильно, учитывая обстоятельства. Матч отменен», – передает пресс-служба Футбольной ассоциации Дании.

Матч между Данией и Украиной был отменен во втором тайме при счете 2:1 в пользу датской команды.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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