ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене

Футбольная ассоциация Дании обнародовала официальную информацию о состоянии Кристиана Эриксена после инцидента во время матча против Украины.

В заявлении говорится, что полузащитник пришел в сознание и находится в стабильном состоянии с учетом обстоятельств. Также подтверждено, что матч между сборными Дании и Украины был окончательно отменен.

«Кристиан Эриксен в сознании и чувствует себя стабильно, учитывая обстоятельства. Матч отменен», – передает пресс-служба Футбольной ассоциации Дании.

Матч между Данией и Украиной был отменен во втором тайме при счете 2:1 в пользу датской команды.