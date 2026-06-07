ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футболист находится в стабильном состоянии
Футбольная ассоциация Дании обнародовала официальную информацию о состоянии Кристиана Эриксена после инцидента во время матча против Украины.
В заявлении говорится, что полузащитник пришел в сознание и находится в стабильном состоянии с учетом обстоятельств. Также подтверждено, что матч между сборными Дании и Украины был окончательно отменен.
«Кристиан Эриксен в сознании и чувствует себя стабильно, учитывая обстоятельства. Матч отменен», – передает пресс-служба Футбольной ассоциации Дании.
Матч между Данией и Украиной был отменен во втором тайме при счете 2:1 в пользу датской команды.
June 7, 2026
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