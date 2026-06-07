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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 21:09 | Обновлено 07 июня 2026, 21:40
25410
100

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

07 июня 2026, 21:09 | Обновлено 07 июня 2026, 21:40
25410
100 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Украины продолжает знакомиться с требованиями первого в своей истории иностранного главного тренера Андреа Мальдеры, и во время июньского международного перерыва нам предстояло сыграть ещё один товарищеский матч. При всем уважении к Польше, которую «сине-желтые» переиграли со счетом 2:0 неделю назад, но команда Дании была соперником совсем другого уровня для нашей сборной.

При этом матч в Оденсе новый тренерский штаб решил начать с построения по новой тактической схеме, что уже таило в себе немало вызовов для нашей команды. И, если говорить откровенно, в первом тайме почти все эти потенциальные подводные камни от перестройки постоянно пробивали бреши в нашем корабле.

Если говорить простыми словами, то не поняли, как нужно играть с тремя центральными защитниками, а когда это понимание начало приходить незадолго до перерыва, то уже было немного поздно. В обороне постоянно возникали разрывы между зонами, чем соперники легко пользовались, потому что банально были более сыграны. Смотреть на эти ошибки было довольно тяжело, а когда пошли пропущенные голы – вообще невыносимо.

На 13-й минуте никто не остановил смещение Доргу с правого фланга под дальний удар из зоны перед штрафной, поэтому тот имел возможность свободно выбрать угол ворот и в итоге пробил под правую штангу. А на 35-й минуте Трубин отбил перед собой удар с правого края штрафной от Гега прямо на ногу Меле, хотя там также сначала нужно было отметить провал опорной зоны во время построения атаки.

Мальдер не стал предпринимать каких-либо поспешных шагов до перерыва, хотя ситуация была на грани критической, ведь Дания не переставала создавать моменты, а наша оборона по-прежнему выглядела слабо почти во всех единоборствах. Но вдруг плохое настроение начало понемногу отступать благодаря моменту на 44-й минуте, когда Яремчук едва не упустил очередной шанс с передачей в чужую штрафную, однако повезло с отскоком под пустые ворота на Цыганкова.

И даже в таком плохом для нас тайме все могло бы закончиться не столь негативно. Через несколько мгновений подача Очеретько с правого фланга завершилась ударом головой защитника датчан Андерсена в ближний угол собственных ворот в борьбе с Яремчуком, и если бы не ошибочный офсайд у нашего нападающего, то это был бы чистый гол. Но VAR физически не было на этой товарищеской игре.

А вот о втором тайме что вообще можно сказать? Начали с замены, выпустив на поле Довбика на острие атаки, но едва не устроили момент у собственных ворот из-за потери мяча Сарапием в борьбе с Гегом, и повезло, что Матвиенко прочитал прострел на Доргу. После этого произошел момент на 65-й минуте, когда Эриксен неожиданно схватился за сердце и упал на газон. Худший флешбэк из возможных, которые удалось испытать во время просмотра футбольного матча. Дальше продолжать игру уже не было смысла.

Следующий матч для Украины состоится в гостях у Венгрии 25 сентября уже в рамках Лиги наций УЕФА.

Товарищеский матч. 7 июня.

Дания – Украина – 2:1

Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 100
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Молодцы, что не доиграли. Кристиану здоровья, и найти себя после футбола. Жизнь важнее.
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+14
В нього вже був дуже серйозний серцевий напад життя тоді подарувало такий шанс для чого цим було нехтувати(
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+13
Здоровья Кристиан 🙏🙏🙏
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+13
Скільки ж тут в коментарях моральних уродів.
Цікаво, це соціальний розріз, чи шайка тролів з впн?
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+11
Може вже після цього матчу Еріксену заборонять грати!Він сам не розуміє?!А по матчу Данія грала краще,якихось змін в грі збірної після Реброва я не побачив.Як не було швидкості так й немає,Забарний не крайний захисник!
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+11
Від збірної взагалі немає відчуття сорому. Спочатку просто данці показали високий клас, було очевидно, що вони краще. Але потім українці показали гру, відіграли мʼяч і навіть могли зрівняти. Тож в цілому до Мальдери поки немає питань, Україна грала непогано на своєму рівні. Еріксену одужання, але бажаю все ж таки себе поберегти і уже закінчувати карʼєру. Для мене він великий талант і гравець топ-рівня, але так буває, нажаль. Це кінець карʼєри, але не життя, сподіваюсь, він себе ще реалізує, може і як тренер, бо він завжди був розумним на полі і має потенціал.
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+10
Я розумію, що любов до гри, і все таке, але який сенс так ризикувати своїм навіть не здоров'ям, а життям?
Я сподіваюсь, що з ним буде все добре і що він після цього завершить кар'єру.
Здоров'я Еріксону!
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+10
По збірній багато запитань Трубін перший мяч провтикав, Коля виніс мяч це вже плюс , Забарний втомився грати потрібний відпочинок. Назарина і Сарапій  багато запитань до них ,якось так. 
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+9
Нашій збірній працювати далі..
Еріксену здоров'я .. і мабуть варто в експерти йти..
34 роки.. ще є куди жити..
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+8
Эриксену здоровья, Мальдере собственных мозгов, Украине победы в войне и футболе!
Ответить
+5
Здоров'я,футболіст з великою волею ,але треба закінчувати,дай Бог ,щоб все обійшлося,не потрібно більше  так ризикувати і вік вже!!
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+5
Добре що хоч на своїх ногах пішов з поля, могло все закінчитись трагічно.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Тільки одужання ...
В нього вже раніше були проблеми з серцем ...
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+4
Здоровья однозначно 
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+3
Який нах футбол с кардіостимулятором. Це що за ідіотизм. Якщо хтось це не розуміє то треба заборонити на рівні ФІФА
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+3
Пакашьто Малдэра Астаёца патом Я скажю шьто Дэлат эээ
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+2
С Кристианом  какое случилось уже на Евро 2020, хоть бы сейчас обошлось 
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+2
Показать Скрыть 8 ответов
Здоровʼя!!! На очах сльози, ніби дежавю, я це вже бачив в 2021
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+2
Еріксону здоров'я - Сарапія, Матвієнка, Очеретька геть зі збірної.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Здоровья Эриксону, надеюсь с ним все будет хорошо
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+1
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