ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Сборная Украины продолжает знакомиться с требованиями первого в своей истории иностранного главного тренера Андреа Мальдеры, и во время июньского международного перерыва нам предстояло сыграть ещё один товарищеский матч. При всем уважении к Польше, которую «сине-желтые» переиграли со счетом 2:0 неделю назад, но команда Дании была соперником совсем другого уровня для нашей сборной.

При этом матч в Оденсе новый тренерский штаб решил начать с построения по новой тактической схеме, что уже таило в себе немало вызовов для нашей команды. И, если говорить откровенно, в первом тайме почти все эти потенциальные подводные камни от перестройки постоянно пробивали бреши в нашем корабле.

Если говорить простыми словами, то не поняли, как нужно играть с тремя центральными защитниками, а когда это понимание начало приходить незадолго до перерыва, то уже было немного поздно. В обороне постоянно возникали разрывы между зонами, чем соперники легко пользовались, потому что банально были более сыграны. Смотреть на эти ошибки было довольно тяжело, а когда пошли пропущенные голы – вообще невыносимо.

На 13-й минуте никто не остановил смещение Доргу с правого фланга под дальний удар из зоны перед штрафной, поэтому тот имел возможность свободно выбрать угол ворот и в итоге пробил под правую штангу. А на 35-й минуте Трубин отбил перед собой удар с правого края штрафной от Гега прямо на ногу Меле, хотя там также сначала нужно было отметить провал опорной зоны во время построения атаки.

Мальдер не стал предпринимать каких-либо поспешных шагов до перерыва, хотя ситуация была на грани критической, ведь Дания не переставала создавать моменты, а наша оборона по-прежнему выглядела слабо почти во всех единоборствах. Но вдруг плохое настроение начало понемногу отступать благодаря моменту на 44-й минуте, когда Яремчук едва не упустил очередной шанс с передачей в чужую штрафную, однако повезло с отскоком под пустые ворота на Цыганкова.

И даже в таком плохом для нас тайме все могло бы закончиться не столь негативно. Через несколько мгновений подача Очеретько с правого фланга завершилась ударом головой защитника датчан Андерсена в ближний угол собственных ворот в борьбе с Яремчуком, и если бы не ошибочный офсайд у нашего нападающего, то это был бы чистый гол. Но VAR физически не было на этой товарищеской игре.

А вот о втором тайме что вообще можно сказать? Начали с замены, выпустив на поле Довбика на острие атаки, но едва не устроили момент у собственных ворот из-за потери мяча Сарапием в борьбе с Гегом, и повезло, что Матвиенко прочитал прострел на Доргу. После этого произошел момент на 65-й минуте, когда Эриксен неожиданно схватился за сердце и упал на газон. Худший флешбэк из возможных, которые удалось испытать во время просмотра футбольного матча. Дальше продолжать игру уже не было смысла.

Следующий матч для Украины состоится в гостях у Венгрии 25 сентября уже в рамках Лиги наций УЕФА.

Товарищеский матч. 7 июня.

Дания – Украина – 2:1

Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.